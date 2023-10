Aus der Welt der Kulinarik nicht mehr wegzudenken: die Pommes. Getty Images

Knusprig, heiß und fettig – Pommes-Liebhaber sind vergangenen Samstag in Arras in Nordfrankreich gegeneinander angetreten, um den Champion der Pommes zu küren. 32 internationale Teilnehmende konnten sich in vier Kategorien beweisen: authentische Pommes, kreative Pommes, Amateurpommes sowie Pommes-Sauce des Jahres. Sie hatten eine Stunde Zeit, um die Kartoffeln zu schälen, zu schneiden und zu frittieren. Öl und Kartoffeln waren frei wählbar.

Die Jury bestand unter anderem aus der Fachpresse, Vertretern der Landwirtschaftskammer und der Kartoffelbranche sowie Landwirten. Den Vorsitz hatte der lokale Frittenkönig Jean-Paul Dambrine. Er betreibt seit 55 Jahren mobile Frittenbuden und weiß, worauf es bei guten Pommes ankommt: gute Kartoffeln aus Nordfrankreich und das Braten in zwei Etappen. "Pommes sind ein universelles Produkt, man kann sie jederzeit mit allem essen", sagte er. Schlussendlich ging Aurèle Mestré aus Lille als Sieger in der Königsklasse "La frite authentique" hervor. "Das ist ein schöner Abschluss für einen anstrengenden Tag, es belohnt all die Arbeit, die ich jeden Tag in der Pommes-Bude leiste", kommentierte er seinen Erfolg.

Der Norden Frankreichs hat eine spezielle Liebe für Pommes. Die Hälfte der rund 1.400 Pommes-Buden des Landes, der sogenannten Friteries, befindet sich in der Region Hauts-de-France. Aus der Nähe zu Belgien ergibt sich auch das Wetteifern darum, in welchem der beiden Länder es denn die besten Pommes gibt. Den Unterschied kennt Sébastian Viloria, der einen Foodtruck mit belgischen Pommes betreibt: Belgische Pommes haben einen Durchmesser von zwölf Millimetern, während sie in Frankreich nur sechs bis acht Millimeter dünn seien. (red, 9.10.2023)

