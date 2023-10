Kristin Harila und Tenjen Lama im August bei ihrer Ankunft in Kathmandu, Nepal, nachdem sie alle 14 Achttausender in Rekordzeit erklommen hatten. AP/Niranjan Shrestha

An jenem Samstag waren die Wetterbedingungen am Shishapangma alles andere als ideal: Viel Wind und viel Niederschlag in den vorherigen Tagen – das machte die Lawinengefahr besonders hoch. Trotzdem hatten sich die zwei US-Amerikanerinnen Anna Gutu und Gina Marie Rzucidlo an den Gipfelsturm auf den 8.027 Meter hohen Berg im Himalaja gemacht. Immerhin lieferten sie sich gerade ein Wettrennen, wer von ihnen die erste US-Amerikanerin wird, die alle 8.000er besteigen würde. 13 von den 14 Achttausendern waren schon "erledigt", es fehlte nur noch der Shishapangma.

Gegen elf Uhr traf eine Lawine Gutu und ihren Guide Mingmar Sherpa, sie waren auf rund 7.800 Meter hochgestiegen. Gegen 13 Uhr traf eine weitere auch Rzucidlo und ihren Guide Tenjen Lama Sherpa, rund 80 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Während die Leichen von Gutu und Mingmar noch am Wochenende geborgen werden konnten, gelten Tenjen Lama und Rzucidlo als vermisst, wie die "Himalayan Times" berichtet.

Tenjen Lama hatte erst im Sommer gemeinsam mit seiner Klientin Kristin Harila aus Norwegen für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden haben in Windeseile, nämlich in nur drei Monaten, alle 14 8.000er bestiegen. Das war nur ein Drittel der Zeit des bisherigen Weltrekordhalters Nirmal "Nimsdai" Purja aus Nepal. Während diesem – auch mithilfe der Netflix-Doku "14 Peaks" – weltweit zugejubelt wurde, mischte sich beim Unterfangen Harila/Lama unter die Anerkennung der sportlichen Leistung auch laute Kritik: Jene Form des Bergsteigens sei unsportlich, fördere ein tödliches Wettrennen um sinnlose Rekorde, was immer mehr Ungeeignete auf die höchsten Berge der Welt bringe. Dort würden die Amateure gegen viel Geld von Einheimischen beziehungsweise Sherpas auf die Gipfel gebracht – die ihrerseits wiederum unter finanziellem Druck stehen, mitzuspielen.

Tod eines Höhenträgers

Tragischerweise starb genau an dem Tag, an dem Harila und Tenjen Lama ihren Rekord mit dem Gipfelsturm am K2 aufstellten, ein pakistanischer Höhenträger im sogenannten Bottleneck in der Todeszone auf über 8.000 Meter Höhe. Dutzende Bergsteiger stiegen einfach über ihn drüber.

Im Gespräch mit dem STANDARD im August gab Tenjen Lama an, er habe längere Zeit versucht, dem Mann zu helfen. Doch eine Rettung wäre seinen Aussagen zufolge so gut wie unmöglich gewesen.

Wenn ihm so etwas passieren würde, würde er auch nicht erwarten, dass man ihm helfe, sagte Lama damals. Man sei dort oben alleine, niemand zwinge ihn, dort raufzugehen, "nicht einmal Kristin", wie Lama betonte.

Tenjen Lama wird am Shishapangma vermisst. Er hat zwei Söhne. AP/Niranjan Shrestha

Der 33-jährige Lama wurde in einem kleinen Dorf am Fuße des Makalu geboren. Ausbildung hatte er keine. Ab 2016 arbeitete er als Höhenguide, sein erster Achttausender war der Dhaulagiri. Sein Chef Dawa Sherpa beschrieb Lama als jemanden, "der immer an vorderster Front arbeitet"; jemand, "der nicht aufgibt"; jemand, der alle Aufgaben, die man ihm zuträgt, "zu 100 Prozent erfüllt".

Ein Minimum an Erfahrung

Er mache den riskanten Job einerseits für die persönliche Leistung, andererseits für die Familie und die lokale Wirtschaft, sagte Lama: "Wenn es sonst nichts bei uns daheim gibt, dann haben wir immer noch die Berge." In die laute Kritik an der Kommerzialisierung des Bergsteigens stimmte er nicht ein. "Wir sind den Klienten gegenüber loyal. Was auch immer okay für die Klienten ist, ist auch für uns okay." Ein Minimum an Erfahrung – das würde schon helfen, fügte er allerdings hinzu.

Für seine zwei Söhne wünschte er sich trotzdem eine andere Zukunft. Die Arbeit am Berg sei "so riskant. Ich möchte nicht, dass sie sich diesem Risiko aussetzen." Die zwei Burschen im Teenageralter gehen dank seiner Arbeit am Berg zur Schule in Kathmandu.

Kirstin Harila zeigte sich auf Instagram höchst besorgt. Sie befinde sich auf dem Weg nach Kathmandu, um zu helfen, "wie es geht".

Insgesamt waren 52 Menschen am Shishapangma, als die Unglücke passierten, berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Der Berg ist der einzige unter den 8.000ern, der gänzlich in Tibet und damit auf chinesischem Staatsgebiet liegt. Erst seit diesem Jahr lässt die chinesische Regierung nach den strengen Covid-Lockdowns wieder Expeditionen zu.

Zwei pakistanische Bergsteiger und einige nepalesische Sherpas sind einem ähnlichen Schicksal nur knapp entkommen. Die Pakistanis haben ihren Gipfelsturm aufgrund der labilen Wetterverhältnissen abgebrochen. Die Sherpas konnten verwundet in niedrigere Höhen gebracht werden. Die meisten Bergsteiger haben nun laut "Himalayan Times" ihre Expeditionen abgebrochen. (Anna Sawerthal, 9.10.2023)