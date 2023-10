Der ehemalige Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) wurde bei seiner Einvernahme in der Causa Casinos mit E-Mails konfrontiert, die ihn belasten. Gegenüber der Staatsanwaltschaft gab dieser sich teils äußerst mürrisch und patzig

Der nunmehrige FPÖ-Abgeordnete Hubert Fuchs ist einer der Beschuldigten im Casinos-Verfahren. APA/ROLAND SCHLAGER

Besonders kooperativ zeigte sich der ehemalige Staatssekretär im Finanzministerium Hubert Fuchs (FPÖ) bei seiner Einvernahme vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht. Nahezu einsilbig und teils fast provokant beantwortete er laut Einvernahmeprotokoll, das dem STANDARD vorliegt, die Fragen der WKStA zur Causa Casinos – wenn er denn überhaupt etwas sagte.

Seit nunmehr vier Jahren laufen die Ermittlungen im Verfahren rund um die Casinos Austria AG (Casag). Nachdem es lange Zeit nur schleppend voranging, schreibt die WKStA in einem Amtsvermerk von Februar, neue "hochrelevante Beweise" für den im Raum stehenden Deal zwischen dem Glücksspielkonzern Novomatic und Vertretern der FPÖ gefunden zu haben.

Diese von der WKStA zusammengetragenen Beweise untermauern auch die Vorwürfe gegen Hubert Fuchs von der FPÖ. Der nunmehrige Abgeordnete und Finanzsprecher war einst im Finanzressort für Glücksspielagenden zuständig und ist einer der Beschuldigten im Strafverfahren. Der Verdachtslage zufolge sollte Novomatic unter anderem dafür sorgen, dass der blaue Bezirksrat Peter Sidlo Casinos-Vorstand werde. Als damaliger Miteigentümer der Casinos Austria hatte der Glücksspielkonzern Mitsprache- und Stimmrecht beim Vorstand. Im Gegenzug hätte die FPÖ Novomatic Einfluss etwa bei der Erlangung von Online-Glücksspiellizenzen sichern sollen. In einer anonymen Anzeige vom Mai 2019, die die Ermittlungen ausgelöst hatte, war von einem Deal die Rede, der stets von allen Beteiligten bestritten wurde.

Am 11. April wurde Fuchs schließlich von der Staatsanwaltschaft befragt. Zwar gab er zu Beginn an, aussagen zu wollen, um dann auf Nachfrage zu konkretisieren, dass er seine Aussagebereitschaft von Frage zu Frage entscheiden werde. Schlussendlich entschlug sich Fuchs jedoch umfassend und antwortete teils äußert mürrisch und patzig.

"Ein ganz anderes Bild"

Zunächst wurden dem FPÖ-Politiker seine eigenen Aussagen vor dem Ibiza-U-Ausschuss im Juni 2020 vorgelegt. Diesen entnimmt die WKStA, dass Fuchs keine Wahrnehmungen zu Interventionen der Novomatic in Glücksspielangelegenheiten hatte, bei Fuchs nie interveniert wurde und dieser erst im Nachhinein davon erfahren hatte, dass es bei anderen Interventionen gegeben habe. Die im U-Ausschuss getätigten Aussagen wollte Fuchs jedoch weder bestätigen noch dementieren, er entschlug sich.

Für die WKStA ergebe sich etwa aus der Datenauswertung eines FPÖ-nahen Steuerberaters "ein ganz anderes Bild", ist dem Einvernahmeprotokoll zu entnehmen. Fuchs wurde mit zahlreichen Korrespondenzen des Steuerberaters W., der beste Kontakte zur FPÖ pflegt und im Auftrag der Novomatic bei freiheitlichen Politikern lobbyiert hat, konfrontiert. W. war außerdem Vorstandsmitglied im "Förderverein Helios", der im Jahr 2013 bei der oberösterreichischen Raiffeisenbank einen Fünf-Millionen-Kredit aufgenommen und an die Bundespartei "weitergegeben" hat. Inzwischen ist das Geld zurückgezahlt.

So hatte W. laut E-Mails etwa am 10. Juli 2018 ein Vorgespräch mit Fuchs, am 8. August 2018 kam es schließlich zu einem Treffen der beiden mit dem damaligen Novomatic-CEO Harald Neumann. Zuvor übermittelte ein Novomatic-Manager dem FPÖ-nahen Steuerberater W. eine Liste mit "Zielen", die sich Neumann "aus der Zusammenarbeit (…) erhofft". Gewünscht war demnach unter anderem eine "Änderung des Glücksspielgesetzes, dahingehend, dass es mehr als eine Online-Glücksspiellizenz gibt" und "keine Ortsgebundenheit der Casinos".

Aus den E-Mails ergibt sich für die WKStA, dass W. im Auftrag der Novomatic an Fuchs mit glücksspielrechtlichen Themen herantrat und Fuchs auch Gespräche mit Vertretern der Novomatic geführt hat. Den Mails von W. ist zudem zu entnehmen, dass Fuchs diese Themen auch für "machbar" gehalten habe. Und was sagt Fuchs zu alledem? Nicht viel. "Mit Masse haben Sie mir jetzt Kommunikation Dritter vorgehalten, ich habe dazu keine Wahrnehmungen, kann diese auch nicht interpretieren und entschlage mich darüber hinaus (...) der Aussage."

"Kennen den Akt hoffentlich"

Im Herbst 2018 schickte der Novomatic-Manager schließlich eine Liste mit potenziellen Erfolgshonoraren an W., die Neumann abgesegnet haben soll. Da ging es um Beträge von bis zu einer Million Euro. Ein Erfolgshonorar für Erreichen der Online-Lizenz sei jedoch "schwierig", da "im Zuge eines anderen Deals es von L. (Finanzminister Hartwig Löger von der ÖVP, Anm.) schon eine Zusage für Online gab – Hubert sollte davon wissen".

Unter anderem aufgrund der Formulierung "im Zuge eines anderen Deals" ist für die WKStA naheliegend, dass es einen Deal mit der FPÖ gegeben habe. Die WKStA vermutet zudem, dass der Steuerberater W. geplant habe, einen Teil dieser Erfolgshonorare im Auftrag der Novomatic an Fuchs weiterzuleiten.

Hubert Fuchs gab auf die Frage, ob er dazu etwas sagen möchte, eine Antwort, die man auch als Provokation verstehen könnte. Er fragte nämlich: "Wer ist Hubert?" Für überflüssig hielt Fuchs es auch, auf Fragen zur Glücksspielmesse in London, wo der Deal fixiert worden sein soll, zu antworten – weil es dazu ohnehin schon genug Informationen im Akt geben würde. "Sie kennen den Akt hoffentlich genauso gut, wie ich ihn kenne", sagte er.

Die WKStA konfrontierte Fuchs auch mit Mails vom 30. August, wonach W. ihm Immobilien in Kroatien vermittelt hat. Demnach leitete W. zum Verkauf stehende Liegenschaften an Fuchs weiter. "Besichtigungstermine sind bei jeder Liegenschaft kurzfristig möglich", ist darin zu lesen. W. wünscht Fuchs außerdem "eine schöne Zeit mit deiner Familie in Miramar".

Fragen, warum W. Fuchs Immobilien vermittelt, ob dieser eine Liegenschaft in Kroatien erworben hat und, wenn ja, wie diese finanziert wurde, lässt Fuchs unbeantwortet. Einmal mehr wiederholte er einen bekannten Satz: "Ich entschlage mich (...) der Aussage."

Beschuldigte sind neben Fuchs, Sidlo, Neumann und Löger etwa auch die Ex-FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, Ex-Casag-Aufsichtsratschef Walther Rothensteiner und Novomatic-Gründer Johann Graf. Für sie alle gilt die Unschuldsvermutung. Danach gefragt, in welchem Verhältnis Fuchs zu einigen dieser Personen steht, wollte dieser nicht mehr preisgeben als: "Nicht verwandt oder verschwägert." (Sandra Schieder, 11.10.2023)