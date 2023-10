Rom – In Italien hat am Montag ein landesweiter Streik im öffentlichen Nahverkehr begonnen, zu dem die Gewerkschaftsverbände aufgerufen hatten. Vor allem in den Metropolen Rom und Mailand, in denen viele Menschen wegen des Streiks auf das Privatauto angewiesen waren, kam es zu Problemen. Bestreikt werden Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen sowie regionale Züge. Der Streik wurde ausgerufen, um die Erneuerung der Kollektivverträge und deren Anpassung an die Inflation zu verlangen.

Gefordert wurden auch die Einführung eines Mindestlohns in Italien sowie die Eindämmung der Energiekosten und die Einfrierung der Preise von Grundnahrungsmitteln.

Am Samstag versammelten sich zehntausende Menschen bei einer Demonstration der Gewerkschaften. EPA/ANGELO CARCONI

Gegen Melonis Wirtschaftspolitik

Die Bediensteten der Nahverkehrsgesellschaften starteten ihren Ausstand erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr, sodass die meisten Menschen noch zur Arbeit konnten. Auch am Abend sollte trotz des Streiks gesichert sein, dass die Pendler wieder nach Hause kommen.

Am Dienstag ist wegen eines Streiks der Taxifahrer in den italienischen Großstädten mit weiteren Problemen zu rechnen. Protestiert wird gegen Pläne der Regierung, die Zahl der Taxilizenzen zu erhöhen.

Zehntausende Menschen hatten sich am Samstag an einer Demonstration der Gewerkschaften und anderer Linksgruppierungen beteiligt. Dabei wurde gegen die Wirtschaftspolitik der Rechtsregierung um Premierministerin Giorgia Meloni protestiert, die seit einem Jahr Italien regiert. (APA, red, 9.10.2023)