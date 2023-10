Hamas-Angriff Musikfestival in israelischer Wüste überfallen – hunderte Tote und Geiseln

Hunderte junge Menschen tanzten in der Nacht auf Samstag auf einem Trance-Festival in der Wüste im Süden Israels. Hamas-Terroristen attackierten die Besucherinnen und Besucher und verschleppten zahlreiche von ihnen in den Gazastreifen