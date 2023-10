Die diesjährige Gewinnerin des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften, Claudia Goldin, ist Professorin an der Harvard-Universität. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Stockholm – Claudia Goldin schreibt Geschichte. Seit der Wirtschaftsnobelpreis im Jahr 1969 zum ersten Mal vergeben wurde, hat ihn noch nie eine Frau alleine gewonnen. Doch heuer geht die Auszeichnung ausschließlich an die US-amerikanische Wirtschaftshistorikerin von der Harvard-Universität. Sie erhalte den Preis vor allem wegen ihrer Forschung zum Gender-Pay-Gap, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag bekannt. "Ihre Forschungen haben uns neue und oft überraschende Einblicke in die historische und aktuelle Rolle der Frauen auf dem Arbeitsmarkt gegeben", hieß es bei der Pressekonferenz. Goldin ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Harvard-Universität in den USA und Direktorin des Development of the American Economy Program.

Video: Claudia Goldin habe "unser Verständnis für die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt" verbessert, begründete das Nobelkomitee in Stockholm die Entscheidung. AFP

Telefonisch war Goldin zwar nicht zu erreichen, wusste jedoch Bescheid, dass sie gewonnen hat, meinte der Vorsitzende der Akademie. Sie sei gleichermaßen überrascht und erfreut darüber gewesen. Die 77-jährige Ökonomin ist vor allem dafür bekannt, aktuelle Probleme durch die Linse der Vergangenheit zu betrachten und zu interpretieren. So habe sie unter anderem gezeigt, dass die Beschäftigung von Frauen am US-Arbeitsmarkt nicht automatisch mit wirtschaftlichem Aufschwung gestiegen ist. Zudem seien Frauenlöhne nicht kontinuierlich gestiegen. Mit ihrer "Aufdeckung der wichtigsten Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt" habe Goldin ein Fundament gelegt, um das Problem überhaupt zu verstehen. Für ihre Untersuchungen hat sie den Arbeitsmarkt und dessen Wandel im Lauf der vergangenen 200 Jahre berücksichtigt.

Pille und Hochzeit

Es ist nicht nur der Gender-Pay-Gap, Goldin ist generell bekannt für ihre historische Arbeit über Frauen im amerikanischen Wirtschaftssystem. Ihre Forschung thematisiert auch die vor allem in der Vergangenheit schwierige Vereinbarkeit von Familie und Karriere für Frauen und die Frage, welche Auswirkung die Einführung der Antibabypille darauf hatte. Sie untersuchte zudem, wie sich eine Änderung des Familiennamens von Frauen nach einer Hochzeit auf deren soziale Stellung auswirkte.

Ulrike Famira-Mühlberger vom Wifo sieht die Auszeichnung als "sehr gute Entscheidung und Anerkennung von Ökonominnen im Bereich der Volkswirtschaft". Goldin beschäftige sich seit Jahrzehnten mit den relevantesten Fragen – insbesondere jener, woher die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt komme. "Sie hat einen wirtschaftshistorischen Blick", meint Famira-Mühlberger. Als einen Punkt hebt die Wifo-Forscherin Goldins Erkenntnis hervor, dass die besonders gute Bezahlung jener Jobs, die mit vielen Überstunden und Wochenendarbeit verbunden sind, die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen – die immer noch die Familie managen müssten – zementiere.

Die Ergebnisse von Goldin, auch wenn sie an US-Zahlen erforscht wurden, gelten "zum allergrößten Teil" auch für Österreich, sagt Famira-Mühlberger. Man könne sogar sagen, dass die von Goldin erforschten Themen in Österreich "noch drastischer" seien als in den USA, weil der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen hier größer, Teilzeitarbeit unter Frauen weiter verbreitet sei.

Der Nobelpreis, der keiner ist

Bereits in der vergangenen Woche waren die Nobelpreisträgerinnen und -träger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden bekanntgegeben worden. Dotiert sind alle Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet 950.000 Euro.

Die prestigeträchtige Auszeichnung, die offiziell als Sveriges-Riksbank-Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel bekannt ist, ist der einzige Nobelpreis, der nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters zurückgeht. Er wird seit Ende der 1960er-Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet und zählt somit strenggenommen nicht zu den klassischen Nobelpreisen. Dennoch wird er ebenso wie die weiteren Nobelpreise an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, feierlich überreicht.

Seit der ersten Vergabe des Wirtschaftsnobelpreises war erst ein Österreicher unter den Preisträgern: Der liberale Ökonom Friedrich August von Hayek erhielt 1974 den Preis gemeinsam mit dem Schweden Gunnar Myrdal für Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie. Auch in Deutschland gab es bisher nur einen Preisträger: Der Bonner Wissenschafter Reinhard Selten erhielt ihn 1994 gemeinsam mit John Nash und John Harsanyi für ihre wegweisenden Beiträge zur nichtkooperativen Spieltheorie. (and, Reuters, 9.10.2023)