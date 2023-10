Die diesjährige Gewinnerin des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften, Claudia Goldin, ist Professorin an der Harvard-Universität. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Stockholm – Die amerikanische Wirtschaftshistorikerin Claudia Goldin erhält den Wirtschaftsnobelpreis 2023, weil sie "unser Verständnis der Arbeitsmarktergebnisse von Frauen verbessert hat", teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montagvormittag mit. Goldin habe unter anderem gezeigt, dass die Beschäftigung von Frauen am US-Arbeitsmarkt nicht automatisch mit wirtschaftlichem Aufschwung mit gestiegen ist. Auch seien Frauenlöhne nicht kontinuierlich gestiegen. Für ihre Untersuchungen habe sie den Arbeitsmarkt über 200 Jahre berücksichtigt, hieß es in der Begründung. "Ihre Untersuchungen zeigen die Ursachen des Wandels und die Hauptursachen für die verbleibenden geschlechtsspezifischen Unterschiede auf", sagte das Komittee.

Die prestigeträchtige Auszeichnung, die offiziell als Sveriges-Riksbank-Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel bekannt ist, ist der letzte der diesjährigen Nobelpreise. Dotiert ist der Preis mit elf Millionen schwedischen Kronen (999.000 Dollar). Der Wirtschaftspreis gehört nicht zu den ursprünglichen Preisen für Wissenschaft, Literatur und Frieden, die der Dynamiterfinder und Geschäftsmann Nobel testamentarisch gestiftet hatte, sondern ist eine spätere Ergänzung, die 1968 von der schwedischen Zentralbank eingeführt und finanziert wurde.

Claudia Goldin ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Harvard-Universität in den USA und Direktorin des "Development of the American Economy Program". (Reuters, APA, red, 9.10.2023)