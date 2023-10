Unübersichtlich ist nach wie vor die Lage im Süden Israels, der am Samstag von hunderten Hamas-Kämpfern überfallen wurde. Am Montagvormittag meldete die israelische Armee einen ersten Erfolg: Man habe die vollständige Kontrolle über die 48 Stunden zuvor von Hamas-Terroristen überfallenen Ortschaften zurückerlangt, erklärte ein Sprecher. Doch von einer Entwarnung kann keine Rede sein – ganz im Gegenteil. Noch immer werde in einem Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens gekämpft, nach wie vor seien nicht alle der insgesamt bis zu 1.000 nach Israel eingedrungenen Hamas-Terroristen gefasst. Im Zentrum Israels sowie in der Hauptstadt Jerusalem heulten am Montag die Luftalarmsirenen. Bis Montagmittag wurden rund 800 getötete Israelis sowie 493 getötete Palästinenserinnen und Palästinenser gezählt – zu befürchten ist, dass diese Zahlen noch deutlich steigen.

Israel, dessen Armee sich nach wie vor Kämpfe mit Terroristen auf eigenem Boden liefert, sucht indes weiter nach einer Antwort auf den beispiellosen Überfall. Zu Mittag befahl Verteidigungsminister Yoav Gallant die Totalblockade des Gazastreifens, von dem aus die dort regierende Hamas ihre Kämpfer in den Süden Israels geschickt hat. Zwei Millionen Menschen leben in dem bis 2006 von Israel besetzten und seitdem von der islamistischen Gruppe beherrschten Gebiet, sowohl der Import von Lebensmitteln als auch von Strom und Wasser wurden bisher von Israel kontrolliert.

DER STANDARD versucht Antworten auf die wichtigsten Fragen zum neuen Krieg im Nahen Osten zu finden.

Frage: Wie ist die militärische Lage am Montagnachmittag?

Antwort: "Wir kämpfen immer noch", sagte der israelische Armeesprecher Richard Hecht am Montagvormittag. Es gebe "sieben, acht" Orte im Grenzgebiet zum Gazastreifen, "an denen wir immer noch gegen Terroristen kämpfen". Als Reaktion auf die Eskalation der Lage durch die Hamas griff die israelische Luftwaffe auch am Montag den Gazastreifen an, nach eigenen Angaben richten sich die Luftschläge gegen strategische Einrichtungen der Hamas sowie der Terrormiliz Islamischer Jihad. Die Hauptquartiere der beiden Organisationen sowie eine Lagerhalle und ein Tunnel seien getroffen worden. In der Nacht auf Montag wurde auch Artillerie eingesetzt, es heißt, mehr als 500 Ziele in dem Küstenstreifen seien angegriffen worden.

Rauch über Gaza: Israels Luftwaffe bombardiert Stellungen, die sie der Hamas und anderen Extremisten zuschreibt. REUTERS/AMIR COHEN

Frage: Was ist über die Täter und ihre Vorbereitungen bekannt?

Antwort: Auch mehr als 48 Stunden nach Beginn der Krise ist die Meldungslage dazu dünn. Und das hat mit jenem Aspekt der Angriffe zu tun, der für Israel, abseits der schieren Brutalität, vielleicht am schockierendsten ist: Die international berüchtigten Geheimdienste vom Auslandsdienst Mossad über den Inlandsdienst Shin Bet zu den zahlreichen Sparten des Militärs, die auf das Abhören und Einschleusen von Agenten getrimmt sind – sie alle haben offenkundig von den Vorbereitungen auf den größten und am besten koordinierten Angriff seit langem nichts mitbekommen.

Video: Was bisher über den Hamas-Angriff auf Israel bekannt ist AFP

Frage: Welche Eckdaten kennt man aber doch?

Antwort: Gleich mehrere Gruppen aus dem Gazastreifen haben sich unter der Führung der Hamas verschworen, am Morgen des 7. Oktober, des Feiertags Simchat Tora, die Absperrungen am Rande des Gazastreifens zu überrennen. Laut Angaben der Hamas, die nicht überprüfbar sind, sollen bis zu zehn Gruppen beteiligt gewesen sein. Unzweifelhaft nachprüfbar ist, dass die zweitgrößte Extremistengruppe des Gazastreifens, der Islamische Jihad, teilgenommen hat. Vorausgegangen sein müssen der Aktion langfristige Planungen und Absprachen. Dazu zählt auch das Horten von Raketen, die aus dem Ausland über Monate durch Schmugglertunnel aus Ägypten und über das Meer in den abgeriegelten Küstenstreifen gelangt sind. Aber auch Material wie Maschinengewehre und Technik zum Ausschalten der automatischen Überwachung am Grenzzaun gelangte offenbar unbemerkt nach Gaza. Zudem fiel offenkundig nicht auf, wie israelische Wachtposten ausgekundschaftet wurden.

Ein Tunnel in Gaza auf einem Archivfoto der AFP. Die Grabungen dienen den Extremisten in dem Gebiet (im Bild die linksgerichtete "Demokratische Front zur Befreiung Palästinas") unter anderem zum Waffenschmuggel. APA/AFP/SAID KHATIB

Frage: Wie konnte der überraschende Überfall am Samstag gelingen?

Antwort: Eine Rekonstruktion zeigt, dass es sich um eine Mischung aus detaillierter Vorbereitung und Überraschungseffekt gehandelt hat. Die Hamas zeigte am Montag ein Propagandavideo, das demonstrieren soll, wie Kameras und Aufspür-Equipment am eigentlich "intelligenten" und technisierten Grenzzaun schon am Freitag ausgeschaltet wurden. Belegen lässt sich das nicht, es würde aber zum sonstigen Verlauf des Geschehens passen. Am Samstag in aller Früh begann dann ein koordinierter Angriff an mehreren Punkten: An wenig überwachten Stellen schnitten Extremisten Löcher in den Zaun, die sie in Motorradkolonnen durchfuhren. Anderswo wurden, wie Videos zeigen, sogar Baumaschinen gegen das Sperrbauwerk eingesetzt. Weitere Aufnahmen, die sich allerdings vorerst nicht letztgültig verifizieren ließen, zeigen, wie Kämpfer mit solargetriebenen Motorgleitern den Zaun überflogen. An den – offenbar spärlich – besetzten Übergängen überwältigten die Angreifer israelische Soldaten mit Schusswaffen und Explosionen. Israelische Medien berichteten am Sonntag, dass Spähposten in Abstand zum Zaun die Bewegungen gesehen haben – die Meldungskette aber über Posten am Zaun verlief, die zu dem Zeitpunkt schon überwältigt waren.

Frage: Warum gerade jetzt?

Antwort: Darüber hat sich auch in Israel bereits eine Debatte entsponnen. Gewarnt wurde schon seit Monaten, dass die innenpolitische Ablenkung wegen der Justizreform Aufklärung und Armee schwächen könnte. Immerhin haben aus Protest gegen den Umbau des Justizsystems durch Premier Benjamin Netanjahu und seine rechtsextremen Koalitionspartner zahlreiche Reservisten ihre Schulungstermine storniert und viele Mitglieder der Geheimdienste Kritik geübt. Daraus ergibt sich auch eine Frage von innenpolitischer Sprengkraft, die womöglich auf den schnellen Schock folgen wird: Trägt die Regierung, die ohne Rücksicht auf Polarisierung gesetzt hat, eine Mitschuld? Oder jene, die aus Protest Teile ihres Dienstes vernachlässigt haben könnten?

Demonstrationen und Kritik an der Regierung haben Israels Politik zuletzt lahmgelegt. EPA/ATEF SAFADI

Frage: Wie wahrscheinlich ist eine Bodenoffensive?

Antwort: Mehr als 100 Geiseln, viele davon Besucher eines Musikfestivals in der Wüste nahe dem Gazastreifen, sind nach wie vor in der Hand der Hamas-Terroristen, in der Nacht auf Montag haben die israelischen Behörden begonnen, die Angehörigen zu informieren – reichlich spät, wie Kritikerinnen und Kritiker monieren. Weil in Israel vermutet wird, dass die Hamas ihre Geiseln, viele davon Ausländerinnen und Ausländer, als "lebende Schutzschilde" gegen Luftangriffe missbraucht, wurde am Montag allgemein mit einer unmittelbar bevorstehenden Bodenoffensive der israelischen Armee gerechnet. Panzer und Militärkonvois wurden schon am Sonntag auf den Autobahnen in Richtung des Gazastreifens gesichtet. Schon jetzt wurden zehntausende Soldatinnen und Soldaten an der Grenze des Gazastreifens zusammengezogen. Am Montag ordnete die Regierung die Einberufung von 300.000 Reservistinnen und Reservisten an, die größte Mobilmachung der israelischen Geschichte. Die US-Zeitung "Washington Post" rechnete am Montag unter Berufung auf US-Regierungskreise mit dem Beginn der Bodenoffensive bis Mittwochabend. Am Montag meldete die Hamas, vier israelische Geiseln seien bei Luftangriffen getötet worden.

Frage: Was bedeutet die Ausrufung des Kriegszustands in Israel?

Antwort: Am Sonntag hat die israelische Regierung angesichts der anhaltenden Kämpfe den Kriegszustand über das Land verhängt – zum ersten Mal seit 1973. Dies erlaube "weitreichende militärische Schritte", teilte das Büro von Netanjahu mit. Bisher hatte Israel zwar mehrmals Militäroperationen gegen die Hamas und die libanesische Hisbollah-Miliz durchgeführt, von einer formellen Kriegserklärung wie am Sonntag aber abgesehen. Wie weit die militärischen Schritte, die Israel nun plant, tatsächlich reichen, war am Montagnachmittag unklar. Verteidigungsminister Gallant sagte, der Gazastreifen werde einen Preis zahlen, der die Wirklichkeit für Generationen verändern werde. Am Vorabend eines möglicherweise großen Krieges liefen unterdessen in Israel Gespräche über die Bildung einer Notstandsregierung. Ex-General Benny Gantz, einer der beiden Oppositionsführer, hat am Sonntagabend einem Eintritt in die Regierung von Premier Netanjahu zugestimmt. Auch sein Oppositionskollege Yair Lapid hat sich zuvor schon ähnlich geäußert. Zuvor hatte die Opposition von Netanjahu verlangt, seine rechtsextremen Koalitionspartner aus der Regierung zu entlassen.

Verteidigungsminister Yoav Gallant (rechts, auf einem Archivbild) kündigt eine harte Reaktion an. Die führende Oppositionsfigur Benny Gantz (links), einst ebenfalls Verteidigungsminister, will die Regierung unterstützen – aber unter Bedingungen. REUTERS/AMIR COHEN

Frage: Wie reagiert die Welt bisher?

Antwort: Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilten bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag in New York den massiven Angriff der Hamas. Zuvor hatten die USA den Uno-Sicherheitsrat zu einer geschlossenen Reaktion gegen den Hamas-Angriff auf Israel aufgerufen. Bei der Sitzung stimmten dann in der Nacht auf Montag zwar die meisten Staaten einer Verurteilung der Terrorgruppe zu – aber nicht alle. Russlands Botschafter Wassili Nebensja erklärte, man hoffe auf einen Waffenstillstand und sinnvolle Verhandlungen, "wie es seit Jahrzehnten verkündet wird". Die EU-Außenministerinnen und -minister wollen auf Einladung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Dienstag bei einem Krisentreffen in Brüssel die Situation im Nahen Osten besprechen. Erwartet wird, dass über Finanzhilfen an die Palästinenserinnen und Palästinenser debattiert wird.

Frage: Und wie reagieren die USA?

Antwort: Washington hat am Sonntagabend medienwirksam die Verschiebung der ohnehin schon im Mittelmeer befindlichen Flugzeugträgerkampfgruppe rund um die USS Gerald R. Ford näher an Israel angeordnet. Damit will man Präsenz zeigen. Man will damit aber auch über ein aus Washingtoner Sicht ungutes Faktum hinwegsehen lassen: Die USA sind derzeit blockiert, weil ein interner Streit der Republikaner für die Absetzung des bisherigen Präsidenten des Repräsentantenhauses, des sogenannten Speakers, gesorgt hat. Ihn ersetzt bis zur Wahl eines Nachfolgers ein Übergangsspeaker, der laut den meisten Gesetzesauslegungen aber nur über die Wahl des Nachfolgers wachen darf. Eigene Gesetze kann er nicht zur Abstimmung bringen. Das wäre aber nötig, denn die USA operieren gerade mit einem Übergangshaushalt, der nur für 40 Tage gilt und die Ausgaben der Regierung hinsichtlich ihrer Höhe und ihres Einsatzgebiets eng begrenzt. Weitere Hilfen müssen Repräsentantenhaus und Senat gemeinsam freimachen, was derzeit nicht geht. Auch wenn US-Präsident Joe Biden trotzdem die Lieferung von Munition und einigem Gerät angeordnet hat – die Grenzen sind eng. Trotz allem machen die Republikaner natürlich den Präsident für die Eskalation verantwortlich: Dieser haben international "Schwäche" gezeigt, warf ihm sein wahrscheinlicher Gegner im Präsidentschaftsrennen 2024, Ex-Präsident Donald Trump, vor. Das habe die Hamas gespürt und ausgenützt.

Die USS Gerald R. Ford ist auf dem Weg in Richtung südöstliches Mittelmeer. EPA/US NAVY/MC2 JACOB MATTINGLY

Frage: Die libanesische Hisbollah hat sich solidarisch mit der Hamas erklärt. Droht Israel nun ein Zweifrontenkrieg?

Antwort: Noch während der großen Kampfhandlungen im Süden registrierte die israelische Armee auch Beschuss aus dem Norden. Vom Libanon aus feuerte die radikalislamische Hisbollah Raketen und Artillerie auf die Shebaa-Farmen – ein Stück Land, das zwischen dem Libanon und Syrien umstritten ist, aktuell aber von Israel kontrolliert wird. Israel reagierte darauf mit einem Drohnenangriff. Ein angeblicher weiterer Angriff, der Sonntagabend die israelische Luftabwehr aktivierte, stellte sich als Fehlalarm heraus – am Montagnachmittag wurden allerdings Explosionen und Schüsse von der Grenze gemeldet. Zudem wurde bekannt, dass die israelische Armee gegen "Eindringlinge" aus dem Libanon vorgehe. In unzweifelhaften Worten hatte die libanesisch-schiitische Miliz, die massiv mit dem Iran zusammenarbeitet, die Angriffe der Hamas zuvor begrüßt. Sie kündigte weiters an, den Gaza-Extremisten "alles zur Verfügung zu stellen, was wir haben". Tatsächlich aber hat sich die Hisbollah zumindest bisher zurückgehalten. Sollte sie sich doch auch für einen Angriff entscheiden, würde das die Lage für Israel deutlich komplizierter machen. Denn die Miliz, die im Syrien-Krieg aufseiten von Diktator Bashar al-Assad und dem Iran kämpfte, hat sich in dieser Zeit massiv hochgerüstet. Ein solcher Konflikt hätte aber wegen der engen Verbindung zwischen Hisbollah und Iran auch regional- und geopolitisches Gefahrenpotenzial.

Israels Militär zeigt auch im Norden verstärkt Präsenz. Bisher hat sich die Hisbollah aber eher zurückgehalten. IMAGO/Zhang Tianlang

Frage: Was bezweckt die Hamas?

Antwort: Die Terrorgruppe hat mit einigem Unbehagen die Annäherung zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten beobachtet: Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko, Bahrain und weiteren Staaten hat Israel bereits diplomatische Beziehungen aufgenommen – und vor allem mit Saudi-Arabien laufen offenbar Gespräche. Diese sind der Hamas ein besonderer Dorn im Auge. Denn wenn Israel trotz fehlender Lösung im Sinne der Palästinenser seine Beziehungen zu den wichtigsten arabischen Staaten normalisieren kann, würde ein wichtiges Druckmittel wegfallen. Die Hamas spekuliert also, nimmt man an, auch mit einer harten Reaktion Israels – einer, die es Saudi-Arabien unmöglich macht, weiter an der Normalisierung zu arbeiten.

Frage: Wie reagiert Österreich?

Antwort: Wegen der Angriffe auf Israel stoppt Österreich die Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern. "Wir werden alle Zahlungen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit vorerst auf Eis legen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag im "Morgenjournal" von Ö1. Es handle sich um etwa 19 Millionen Euro. Auch Deutschland unterzieht seine Hilfe einer genauen Prüfung, wie am Montag bekannt wurde.

Zum Schluss eine Frage in eigener Sache: Wie wählt DER STANDARD eigentlich die Fotos aus, die im Rahmen der Berichterstattung über die Ereignisse verwendet werden?

Antwort: Die STANDARD-Fotoredaktion sichtet pro Tag bis zu 15.000 Bilder. Derzeit sind auch viele Fotos dabei, die den Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel und die Gegenschläge im Gazastreifen dokumentieren. Diese Bilder stammen nicht nur von Fotoagenturen, sondern werden auch häufig über soziale Netzwerke geteilt, und ihre Quellen bleiben unklar. Ein Teil der Abbildungen ist nicht mit den ethischen Grundregeln der STANDARD-Berichterstattung vereinbar. Bei der Auswahl gibt es unter anderem folgende Kriterien: Wir erweisen Toten Respekt, indem wir sie tunlichst nicht zeigen. In den meisten Fällen bilden wir Ereignisse, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind, über Bilder von Schauplätzen oder Trauernden ab. Wir zeigen auch keine schwerverletzten Personen – außer in begründeten Ausnahmefällen. Etwa wenn ein Ereignis so brutal und außergewöhnlich ist, dass wir glauben, es den Leserinnen und Lesern zeigen zu müssen. Solche Ausnahmen werden in der Redaktionskonferenz immer breit diskutiert. Wir sind im Zweifelsfall eher vorsichtig und zeigen ein Foto nicht, etwa wenn wir unsicher sind bezüglich der Quelle, der Aussage des Fotos und des Kontexts. Fehler können uns natürlich trotzdem passieren. Daher appellieren wir an die Kompetenz unserer Leserinnen und Leser: Vertrauen Sie uns bitte, aber machen Sie sich immer auch Ihr eigenes Bild – und hinterfragen Sie stets, was Sie sehen. (Florian Niederndorfer, Manuel Escher, Frank Robert, 9.10.2023)