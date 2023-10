Das verhängte Strafmaß sieht keinen automatischen Jobverlust für den Polizisten vor, ein Tag mehr hätte das geändert. IMAGO/CHROMORANGE

Wien – Ein Polizist, der am 1. August 2022 im Zuge einer Amtshandlung in der Wiener Innenstadt einen wehrlosen Mann geschlagen und mit zahlreichen Kniestößen ins Gesicht misshandelt hat, ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. "Sie haben Ihre Befugnisse überschritten. Das war exzessive Gewalt", stellte der vorsitzende Richter fest. Dessen ungeachtet kam der Beamte mit der Mindeststrafe davon. Die Staatsanwältin legte dagegen Berufung ein.

Kein automatischer Amtsverlust

Bei einem Strafrahmen von einem bis zu fünf Jahren erschien dem Schöffengericht eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten tat- und schuldangemessen. Die Strafe war also genau so bemessen, dass die Verurteilung nicht automatisch mit dem Verlust des Amts verbunden war. Hätte er nur einen Tag mehr bekommen, wäre der Polizist automatisch seinen Job los gewesen. Denn wird ein Beamter aufgrund einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die ein Jahr übersteigt, verliert er gleichzeitig sein Amt.

Vorfall in Wiener Innenstadt

Drei Polizisten – zwei Männer und eine Frau – waren in eine gewalttätige Amtshandlung in einem Schnellimbisslokal in der Rotenturmstraße verwickelt. Das spätere Opfer der Polizeigewalt war ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich das Unternehmen Monate zuvor einvernehmlich getrennt hatte. Überraschend kehrte er am 1. August 2022 in die Filiale zurück, zog sich in der Mitarbeitergarderobe um und begann in der Küche zu arbeiten. Als er sich weigerte, die Räumlichkeiten zu verlassen, rief der Geschäftsführer die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten bereitete der Mann immer noch Chicken McNuggets in der Küche zu. Zunächst folgte der ehemalige Mitarbeiter der Aufforderung, die Beamten in die Büroräumlichkeiten zu begleiten. Dann eskalierte die Situation unerklärlicherweise, ohne dass der Ex-Angestellte des Lokals einen ersichtlichen Grund lieferte.

Auf Überwachungskameraaufnahmen ist zu sehen, wie der 31-jährige Polizist dem Mann zuerst einen heftigen Stoß mit dem Handballen versetzt, gefolgt von einem Handgemenge, bei dem der Betroffene von der Polizei mit Pfefferspray besprüht wird. Obwohl der Mann mit dem Rücken zu den Beamten steht und keine Gefahr darstellt, wird er ein zweites Mal besprüht und dann vom 31-jährigen Beamten am Kopf gepackt. Er wird mit wuchtigen Kniestößen ins Gesicht traktiert.

Polizist arbeitet nun "am Schreibtisch"

Der 31-Jährige verteidigte seine Gewalttätigkeiten bisher mit der Begründung, er habe geglaubt, der Mann würde jeden Moment explodieren. Seine Kollegin und der ehemalige Kollege, der mittlerweile den Polizeidienst verlassen hat, haben sich von Anfang an zum Amtsmissbrauch bekannt und wurden vor einigen Monaten zu bedingten Haftstrafen von fünf beziehungsweise neun Monaten verurteilt. Der damals aktführende 31-Jährige änderte nun seine Version, nachdem der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast seine Verteidigung übernommen hatte. Er gab zu, schuldig zu sein, und sagte, dass es unterschiedliche Rechtsberatungen und Ansichten gebe.

Auf die Frage des vorsitzenden Richters, wie er zukünftige Amtshandlungen gestalten werde, antwortete der 31-Jährige: "Ich glaube nicht, dass ich noch einmal in diese Situation kommen werde. Streifendienst ist nichts für mich." Derzeit arbeite er "am Schreibtisch". Trotz des dokumentierten Falls von Polizeigewalt wurde er übrigens nicht vom Dienst suspendiert, sondern in den Innendienst versetzt.

Schöffensenat: "schlicht überfordert"

"Wir glauben nicht, dass Sie ein besonders gewalttätiger Mensch sind oder dass sie ein Rassist sind", sagte der Richter Philipp Krasa in der Urteilsbegründung. Beim Opfer von Polizeigewalt hatte es sich um einen Mann arabischer Herkunft gehandelt. Nach Ansicht des Schöffensenats war der Polizist "schlicht überfordert" und habe "eine schlechte Problemlösungsstrategie" gewählt. Mildernd wurden dem Angeklagten neben einem Geständnis am Ende auch seine bisherige Unbescholtenheit sowie eine – zumindest aus Sicht des Gerichts – vorausgegangene "Provokation" und damit ein "Mitverschulden" des Opfers angerechnet.

Während der Polizist nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Nikolaus Rast das Urteil annahm, akzeptierte Staatsanwältin Hanna Fian die Entscheidung nicht. Sie verlangt eine höhere Strafe, da der Polizist einen "Akt rohester Gewalt" gesetzt habe, wie sie in der Verhandlung mehrfach betont hatte. Damit muss nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsausfertigung das Oberlandesgericht (OLG) in zweiter Instanz die Straffrage prüfen. (APA, 9.10.2023)