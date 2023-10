Israel Neue Luftangriffe auf Gaza – 120.000 Menschen auf der Flucht

Zwei Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas gibt es nach Angaben aus Jerusalem noch "sieben oder acht Orte" in der Nähe des Gazastreifens, in denen die Kämpfe mit palästinensischen Extremisten andauern. Israel flog heftige Luftangriffe gegen Ziele in dem Gebiet, die 120.000 Menschen in die Flucht trieben