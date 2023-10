Arbeit ist das halbe Leben, besagt ein Sprichwort. Für "Investmentpunk" Gerald Hörhan ist es mehr als das. Mit Aussagen wie "Wer nur 40 Stunden arbeitet, arbeitet Teilzeit" und "Wer nicht 80 Stunden arbeitet, muss halt arm und bescheiden leben" provoziert der Finanzguru regelmäßig in den sozialen Medien und in seinen Büchern. Er selbst will einen Weg gefunden haben, "wie du es gar nicht verhindern kannst, reich zu werden". Was ist da dran? Das versuchen wir in der heutigen Folge von "Lohnt sich das?" herauszufinden. (red, 10.10.2023)

