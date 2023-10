Boris Ondreicka legt die Funktion nach drei Jahren zurück. Die Kunstmesse wird 2024 zum ersten Mal seit Jahren wieder in der Halle D der Messe Wien stattfinden

Francesca Gavin übernimmt Viennacontemporary. Vienna Contemporary 2023

Die britische Kunstexpertin Francesca Gavin wird Anfang November die künstlerische Leitung der Viennacontemporary von Boris Ondreicka übernehmen, der sich nach drei Jahren an der Spitze der Kunstmesse "neuen kuratorischen Herausforderungen" widmen möchte. Das wurde am Montag von der Messe, die vom 12. bis 15. September 2024 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder in der Halle D der Messe Wien stattfinden und mehr Aussteller als zuletzt präsentieren soll, bekanntgegeben.

Hat monatliche Sendung

Gavin ist Kuratorin und Chefredakteurin des Pariser Kunstmagazins "Epoch", war Co-Kuratorin der Manifesta-11-Biennale in Zürich und bei der jüngsten Viennacontemporary für das Sonderprogramm "Zone 1" und die Ausstellung des Digitalprojekts "VCT Activation" verantwortlich. Sie moderiert den Angaben zufolge außerdem eine monatliche Sendung über Kunst und Musik bei NTS Radio und hat als Gründungskuratorin der Soho-House-Kollektion eine Sammlung von über 3.000 Werken aufgebaut.

Entwicklungen des Vorgängers fortsetzen

"Wien ist meiner Meinung nach kulturell und geografisch ideal gelegen, um sich zu einem der aufregendsten und interessantesten Kunstzentren in Europa zu entwickeln", wurde Gavin zitiert. "Ich freue mich sehr darauf, die unglaublichen Künstler:innen und Galerien aus der Region zu präsentieren, die Messe und ihre begleitenden Projekte auszubauen und die starken Entwicklungen meines Vorgängers fortzusetzen." 2021 und 2022 hatte die Viennacontemporary im Kursalon Hübner am Wiener Stadtpark stattgefunden, davor in der Marx-Halle. (APA, 9.10.2023)