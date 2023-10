Auf wahlkabine.at konnten Wählerinnen und Wähler Fragen beantworten und im Anschluss sehen, wie die Parteien geantwortet hätten. IMAGO/Jacob Schröter

Wien – Im kommenden Jahr stehen mit der Europawahl und der Nationalratswahl zwei österreichweite Wahlen bevor. In der Steiermark und Vorarlberg kommen noch Landtagswahlen hinzu, in Salzburg finden Gemeinderatswahlen statt. Nicht umsonst ist vom "Superwahljahr 2024" die Rede.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders bedauerlich, dass die "Wahlkabine", die bisher vom Institut für Neue Kulturtechnologien finanziert wurde, nun wegen finanzieller Turbulenzen die Arbeit einstellen wird. Seit zwei Jahrzehnten galt die Website wahlkabine.at als die politische Orientierungshilfe vor einer Wahl schlechthin. Wenige Mausklicks, die Beantwortung von 25 Fragen zu unterschiedlichen politischen Themen, und fertig: Man erhielt als Ergebnis jene Partei, die am ehesten mit den eigenen Antworten übereinstimmte. Bei der Nationalratswahl 2019 haben fast eine Millionen User auf das Onlinetool zurückgegriffen.

Die Notwendigkeit einer solchen Plattform ist mehr denn je gegeben. Die Politik wird zunehmend von irreführenden Wahlslogans und populistischen Ansagen geflutet. Die Orientierung in diesem Politdschungel ist gerade für politikverdrossene Menschen eine schwere Hürde. In der "Wahlkabine" mussten hingegen alle Parteien klar Position beziehen. Es war in der Folge eindeutig ersichtlich, für welche Themen eine Partei eintrat – und für welche nicht.

Finanzierung durch Regierung

In Zeiten des Dauerwahlkampfs und der zunehmenden Polarisierung ist es unabdingbar, dass auch ein objektiver Überblick über inhaltliche Positionen aller Parteien existiert. Ist die türkis-grüne Bundesregierung ernsthaft an einer Demokratiebildung im Land interessiert, muss sie für ausreichend finanzielle Unterstützung und damit für die Rettung der Plattform sorgen – natürlich nur unter Wahrung der bisherigen Unabhängigkeit.

Andernfalls würde damit nicht nur eine wertvolle Entscheidungshilfe im Land verloren gehen, sondern die Wählerinnen und Wähler hätten in der Folge nur Wahlslogans als Orientierung. Und politikverdrossene Teile der Bevölkerung hätten einen Grund mehr, nicht zur Wahlurne zu schreiten. (Max Stepan, 9.10.2023)