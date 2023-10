20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Skandinavien (3) – Zwischen Eis und Feuer Extreme Hitze und Eiseskälte herrschen im hohen Norden – für Tiere und Menschen in diesen Breiten bedeutet das ein Leben zwischen den Extremen. Bis 21.05, ORF 2

Die Erderwärmung setzt auch den Moschusochsen zu, die Minustemperaturen von 40 Grad ertragen können – "Universum" um 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / BBC / Sigbjorn Frengen

20.15 DOKUMENTARFILM

Sportwetten, das Milliardenbusiness Die Sportwettenbranche macht Milliardenumsätze und profitiert dabei von den Schwächsten der Gesellschaft. Jeden Tag fließen in Europa rund 37 Millionen Euro in Wetteinsätze.

In den letzten 20 Jahren hat sich der Markt um das 40-Fache vergrößert. Die Methoden der Anbieter sind umstritten, die Lobby

ist mächtig. Bis 21.40, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Rückkehr der Diktatoren? Von Stalin zu Putin Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Wandel Russlands zur Diktatur beschleunigt. Wird aus Putin ein Stalin 2.0? Bis 21.00, ZDF

20.15 ANIMATIONSFILM

Der gestiefelte Kater (Puss in Boots, USA 2011, Chris Miller) Der heimliche Star der Shrek-Filme in seinem ersten eigenen Ableger: Mit jeder Menge Filmreferenzen von Sergio Leone bis James Bond erzählt Regisseur Chris Miller die Geschichte des arroganten Katers, bevor er mit dem grünen Monster zusammentrifft. Bis 22.00, Kabel 1

20.15 HISTORISCH

Erbe Österreich: Wien in Amateurfilmen Was heute mit dem Handy eine Selbstverständlichkeit ist, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Sensation: bewegte Bilder. Amateuraufnahmen zeigen das architektonische und gesellschaftliche Wien. Bis 21.05, ORF 3



21.00 POLITIK

Bürgerforum Live Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler stellt sich den Fragen von Corinna Milborn und Florian Danner, der die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger einsammelt. Bis 22.20, Puls 24

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Digitalisierung in der Warteschleife, Jackpot in Breitenlee und tödliche Hundebisse. Im Studio zu Gast ist Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Grissemann und Stermann sind Schauspielerin und Regisseurin Emmy Werner und Per­kussionist Martin Grubinger. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Doomsday – Countdown zum Weltuntergang (1/2) Die Doomsday Clock ­ähnelt der Idee der religiös-apokalyptischen Literatur: Wissenschaftliche Daten stellen eine Uhrzeit in Relation zum nicht reparierbaren Ende der Menschheit und der Welt dar, mit dem Ziel, dass wir erkennen sollen, wie nah wir uns mit den selbst gemachten Bedrohungen (Atomwaffen, Klimawandel, Desinformation) an das Ende gebracht haben. Um 23.20 Uhr geht es um Mythos oder Wahrheit, ob der Kreuzzug der Kinder statt­gefunden hat. Bis 0.15, ORF 2