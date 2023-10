Experiment im Kruger Nationalpark zeigt, dass menschliche Stimmen Büffel, Giraffen, Nashörner und Co weit mehr in die Flucht schlagen als Löwengeräusche

Selbst Büffel, die im Kruger Nationalpark leben, schreckten sich mehr vor Menschen als vor Löwen. REUTERS

Es sind ruhige weibliche und männliche Stimmen, die in verschiedenen Sprachen aus Lautsprechern durch die Savanne tönen. Ein Team rund um die Biologin Liana Zanette von der kalifornischen Western University hat sie zusammen mit Videokameras an 21 Wasserstellen im Kruger Nationalpark in Südafrika positioniert, um herauszufinden, wie die dort lebenden Tiere reagieren. Zudem wurden die Wildtiere mit genauso lauten Tonspuren von knurrenden Löwen und Jagdgeräuschen wie bellenden Hunden und Gewehrschüssen beschallt.

Wer meint, dass imposante Säugetiere wie Büffel, Giraffen, Nashörner, Leoparden und Zebras, aber auch kleinere Wildtiere wie Impalas, Warzenschweine und Hyänen am meisten Angst vor Löwen, den Top-Prädatoren der Savanne, hätten, irrt. Es waren durchwegs die menschlichen Stimmen, welche die Tiere unmittelbar in die Flucht schlugen.

Die Analyse von mehr als 4.000 Videos von 19 Arten, die in dem sechswöchigen Experiment aufgenommen wurden, war eindeutig. Konfrontiert mit menschlichen Stimmen, rannten die Tiere doppelt so häufig weg beziehungsweise verließen um 40 Prozent schneller den Standort, als wenn sie Löwen, Hunde oder Schüsse hörten. Das traf auf 95 Prozent der beobachteten Tierarten zu.

Fear of human “super predator” pervades South African savanna

Western University

Tiefverwurzelte Furcht

Die Studie, die im Fachblatt "Current Biology" veröffentlicht wurde, zeigt: Der Mensch ist für Wildtiere, selbst in Gebieten, wo sie weitgehend nicht gejagt werden, der furchterregendste Feind. "Diese tiefverwurzelte Angst vor Menschen, die hier und auch in vergleichbaren Experimenten demonstriert wurde, kann dramatische ökologische Konsequenzen haben. Neue Forschungen haben deutlich gemacht, dass allein Furcht Auswirkungen auf wildlebende Populationen hat", sagt Zanette, eine renommierte Wildtierökologin. Mit dieser Furcht müsse man sich aus Gründen des Naturschutzes intensiv auseinandersetzen. Globale Studien würden zeigen, dass Menschen weit mehr Tiere töten als andere Prädatoren, was sie zu "Superprädatoren" mache.

Den Effekt der offenbar abschreckenden Menschenstimmen könnte aber auch positiv genutzt werden: Da insbesondere Rhinozerosse auf die menschlichen Stimmen reagierten, wollen die Forschenden Tonsysteme entwickeln, die gefährdete Arten wie das südliche Breitmaulnashorn gezielt von bekannten Wildereigebieten fernhalten. (kri, 10.10.2023)