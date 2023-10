Bestsellerautorin Camilla Läckberg. EPA

Schuster, bleib bei deinem Leisten – vielleicht hat Camilla Läckberg sich das zuletzt ja auch gedacht. "Queen of Noir" oder "Rock Star of Nordic Noir" wird die schwedische Krimiautorin unter Fans auch ehrfürchtig genannt. Die Titel der 49-Jährigen wurden bisher in über 40 Sprachen übersetzt. Populär gemacht hat Läckberg ihre Buchreihe um das Ermittlerehepaar Erica Falck und Patrik Hedström, die in ihrem Heimatort Fjällbacka spielt. Elf Bände sind seit 2003 erschienen. Dazwischen hat Läckberg eine Handvoll anderer Krimis herausgebracht und vor zwei Jahren mit der Dabiri-Walder-Trilogie eine neue Reihe gestartet.

Das Onlinemagazin "Kvartal" hat jetzt allerdings Läckbergs Veröffentlichungen durch ein Computerprogramm laufen lassen, das stilistische Merkmale wie die am häufigsten verwendeten Wörter statistisch erfasst. Dem Ergebnis zufolge passen einige von Läckbergs jüngeren Titeln nicht ins gewohnte sprachliche Muster. Ein weiteres Programm, in das das Magazin Textproben der acht erfolgreichsten schwedischen Krimiautoren einspeiste, fand dafür Ähnlichkeiten zwischen Läckbergs "En bur av guld" (2019, auf Deutsch etwa "Ein Käfig aus Gold“) und „Vingar av silver" (2020, auf Deutsch etwa „Flügel aus Silber“) und Werken des 1986 geborenen Pascal Engman. Eine Kurzgeschichte soll ganz von ihm stammen. Das Magazin nimmt an, dass Engman als Ghostwriter hinter manchen der jüngeren Werke Läckbergs steht.

Autorin wehrt Vorwürfe ab

Nachdem ein Autorkollege in einem Buch vor zwei Jahren eine Krimiautorin beschrieben hatte, die für sich arbeiten lässt, war Läckberg ersten derartigen Gerüchten entscheiden entgegengetreten. Die aktuellen Vorwürfe tat sie auf Instagram in einer Reaktion als "Snobismus" ab: Sie würden nur gegen sie erhoben, weil manche sie nicht für eine gute Stilistin hielten. Dabei müsste ein guter Autor zuallererst ein guter Geschichtenerzähler sein.

Schweden diskutiert jetzt einerseits darüber, ob die enorme Nachfrage nach Nordic-Noir-Krimis eine Produktion, in der Ghostwriter oder Autorenteams zum Einsatz kommen, begünstige. Solche Teams sind, allerdings kenntlich gemacht, etwa schon nach dem Tod von Stieg Larsson aufgetreten.

Spannend macht die Causa aber zudem, dass Pascal Engman, der für Läckberg geschrieben haben soll, früher beim Verlag Forum ihr Lektor war. Dass Engman, inzwischen selbst ein Stern am schwedischen Krimihimmel, ihr bei "En bur av guld" und "Vingar av silver" geholfen habe, einen neuen Ton zu finden, hat die Autorin allerdings schon früher eingeräumt. Gegenüber dem Magazin "Kvartal" sagte Engman nun, es sei Aufgabe eines Lektors, mit dem Text eines Autors in mehrerlei Hinsicht zu arbeiten. Auch er weist die Vorwürfe zurück. (red, 9.10.2023)