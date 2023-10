Landhaus-Gauhaus-Ausstellung mit Dokumenten über Phänomene, die sich nicht wiederholen sollten. Richard Müller

Die Hakenkreuze wurden nach Kriegsende eilig zu Kreuzen umgeschnitzt, bei anderen NS-Symbolen hat man sich diese Mühe nicht gemacht. So sind auf einem der Deckenbalken im einstigen Büro des Gauleiters von Tirol-Vorarlberg, Franz Hofer, bis heute Parteiadler zwischen einem Band aus doppelten Sigrunen zu sehen, dem Zeichen der SS. Im sogenannten Hofer-Zimmer des Neuen Landhauses in Innsbruck fanden noch bis vor wenigen Jahren Regierungssitzungen statt. Ob dabei jemand einen Blick nach oben auf die Symbole an den Deckenbalken geworfen hat, ist nicht überliefert.

Bekannt ist jedoch, dass Historikerinnen und Historiker seit den 1990er-Jahren immer wieder auf die fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte des Gebäudes hingewiesen haben, das 1938/39 als Gauhaus und damit als Zentrale des nationalsozialistischen Machtapparats in Tirol errichtet wurde.

Es wurde umgedacht

Von anderswo längst in Gang gekommenen Debatten über den Umgang mit dem architektonischen Erbe der NS-Zeit blieb man in Tirol in den Folgejahrzehnten ungerührt – jedenfalls auf politischer Ebene.

Erst die Kritik des Bloggers Markus Wilhelm bewirkte 2018 ein Umdenken. Die damalige schwarz-grüne Landesregierung erteilte einen Forschungsauftrag, mit Vom Gauhaus zum Landhaus erschien eine fundierte Publikation der Architekturhistorikerin Hilde Strobl und des Zeithistorikers Christian Mathies, die die gleichnamige Ausstellung in den früheren Gauleiter-Amtsräumen kuratiert haben. Man kann sich darin in unterschiedliche Aspekte des Themas vertiefen. Es geht um kriminelle Machenschaften, die den Bau erst ermöglichten, um die Idee eines "auffliegenden Adlers", der dem Entwurf der Architekten Walther und Ewald Guth zugrunde lag und um nach Kriegsende umstandslos "von Braun auf Schwarz" umgefärbte Altnazi-Biografien.

Verweigerte Umsetzung

Bemerkenswert selbstkritisch kommt der Begleittext daher, in dem vom Verdrängen und Vergessen die Rede ist. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sprach im Rahmen der Presseführung von "gesellschaftlicher Verantwortung" und von der Notwendigkeit, diesen "Teil unserer Geschichte zu reflektieren, der sich niemals wiederholen darf".

Ein schaler Beigeschmack bleibt dennoch, denn die blamable Vorgeschichte zur Schau findet keine Erwähnung. 2022 war ein Wettbewerb für eine Kunstintervention am Landhaus ausgelobt worden, das Land verweigerte aber die Umsetzung des Siegerprojekts Wir haften für unsere Geschichte von Franz Wassermann. Zahlreiche Protestnoten und einen Regierungswechsel später erklärte Mattle den Wettbewerb für gescheitert und kündigte an, die Ergebnisse im Landhaus präsentieren zu wollen. Einige der beteiligten Künstlerinnen und Künstlerin hätten es aber abgelehnt, "in einem Täterhaus auszustellen", sagte Mattle auf Nachfrage des STANDARD.

Keine Genehmigung

Strobl und Mathies betonen indes, dass sie ihre Ausstellung keinesfalls als Ersatz für das Kunstprojekt verstanden haben wollen. Und sprechen sich für ein solches aus. Vom Gauhaus zum Landhaus läuft bis Mai 2024 und wird von einem umfangreichen Vermittlungsprogramm der Plattform Erinnern.at begleitet. Im April ist Wassermann zu einer Diskussion geladen. Er hatte bereits 2018 eine Performance zur Gauhaus-Geschichte geplant, dafür aber vom Land aber keine Genehmigung erhalten. (Ivona Jelcic, 10.10.2023)