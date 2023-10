Peter Bosek fand im Aufsichtsrat keine 100-prozentige Zustimmung. APA/Roland Schlager

Ab Juli 2024 wird die Erste Group einen neuen Vorstandsvorsitzenden haben, Peter Bosek. Er kennt das Haus gut, war er doch 25 Jahre für die Erste Bank bzw. ihre Holding, die Erste Group, tätig, bevor er in die baltische Luminor Bank wechselte. Der Aufsichtsrat hat ihn wie berichtet am 4. Oktober in einer außerordentlichen Sitzung zum neuen CEO gewählt, er folgt Willibald Cernko nach.

Anders als in der Erste Bank bisher üblich, verlief die Bestellung des 55-Jährigen aber etwas holprig. Der Aufsichtsrat hat nämlich nicht wie sonst einstimmig entschieden: Drei Mitglieder waren gegen Bosek. Neben ihm waren zuletzt noch vier weitere Bewerber im Rennen um den Topjob: ein Manager aus dem Haus und drei Externe, darunter eine Frau.

Einer, der nicht für Bosek stimmte, war offenbar der Ex-Chef von Western Union, Hikmet Ersek. Er schied inzwischen aus dem Aufsichtsrat aus, der nun noch aus 20 Personen besteht. Für eine Nachfrage des STANDARD war er nicht erreichbar.

Aufsichtsrat neu aufgestellt

Ersek gehörte dem Erste-Aufsichtsrat nicht lang an, die Eigentümer der Holding hatten ihn erst voriges Jahr geholt. Damals kamen auch Christine Catasta (Ex-Chefin von PwC und Interimschefin der Verstaatlichtenholding Öbag), Investor und Ex-Investmentbanker Alois Flatz sowie die Vizegeneralsekretärin der Wirtschaftskammer, Mariana Kühnel, in den Aufsichtsrat. Sie arbeitete 2010 bis 2018 in der Erste Group.

Die Vorstandschef-Frage ist nun jedenfalls einmal beantwortet. Offen ist noch, wer den Aufsichtsrat der Bank (45.000 Mitarbeiter, Konzernüberschuss zuletzt: 2,2 Milliarden Euro) künftig leiten wird. Seit 2004 tut das Ex-Wirtschaftsprüfer und Ex-Umdasch-Vorstandsmitglied Friedrich Rödler, sein Mandat läuft 2025 aus.

Treichl winkt ab

Andreas Treichl, der da oft als Nachfolger genannt wird, hat – jedenfalls gegenüber dem STANDARD – schon im Frühjahr abgewinkt: Er strebe den Aufsichtsratsvorsitz nicht an. Treichl hat die Erste Group jahrzehntelang geführt, heute ist er Aufsichtsratschef der Erste Stiftung. Sie ist die größte Einzelaktionärin der Bank, die an der Börse derzeit rund 14 Milliarden Euro wert ist. (Renate Graber, 10.10.2023)