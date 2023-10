Starke nachfrage und wenig Nachschub haben Gebrauchtautos während Corona stark verteuert. IMAGO/Geisser

Der Gebrauchtwagenmarkt hat im Gefolge der Corona-Pandemie und Problemen mit Lieferketten europaweit eine nie zuvor gesehene Entwicklung durchgemacht. Aufgrund verstärkter Nachfrage bei gleichzeitig stockendem Nachschub sind die Preise auch in Österreich in lichte Höhe geschossen. Ob das Ende der Bergfahrt erreicht ist, müsse sich erst weisen, sagen Insider.

Lag der Durchschnittspreis von Gebrauchtautos in Österreich im Jänner 2019 bei 19.754 Euro, waren es im Dezember 2022, dem Spitzenmonat, 28.507 Euro. Das ist ein Plus von fast 45 Prozent in drei Jahren. Seither sind die Preise für Gebrauchtwagen nur leicht gesunken.

Stabilisierung auf hohem Niveau

"Im September haben wir bei Gebrauchten Durchschnittspreise von 28.341 Euro errechnet. Wir sprechen bestenfalls von einer Stabilisierung auf hohem Niveau", sagte Nikolaus Menches, Geschäftsführer des Österreich-Ablegers von Autoscout 24, dem STANDARD. "Seit Anfang des Jahres ist das gerade einmal ein Preisrückgang um 0,9 Prozent."

Nikolaus Menches, Österreich-Geschäftsführer von AutoScout24. AutoScout24 / Felix Büchele

Autoscout 24 ist laut Eigenangaben mit rund zwei Millionen Fahrzeuginseraten, 30 Millionen monatlichen Usern und gut 43.000 Händlerpartnern europaweit der größte Online-Automarkt. Hierzulande ist Gebrauchtwagen.atseit 2017 Teil des Unternehmens. Die beiden Portale reklamieren in Österreich rund 6,5 Millionen Besuche pro Monat für sich.

Wie es preislich bei den Gebrauchtautos weitergehe, könne man derzeit seriös nicht sagen. "Das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen", sagte Menches.

Teure Refinanzierung

Einiges spreche freilich dafür, dass Händler mit Preisaktionen vorpreschen. Grund seien die enorm gestiegenen Zinsen. "Wer vor einigen Jahren ein Unternehmen im Autohandel gegründet hat, kannte so etwas wie Lagerzinsen nicht. Da war es egal, wie viel Fahrzeuge herumgestanden sind, es gab keine Kosten in dem Bereich", sagte Menches. Das sei nun anders.

Mit den stark gestiegenen Zinsen sei es plötzlich teuer, Fahrzeuge, die zur Schonung des eigenen Cash-Flow oft über Banken finanziert werden, im Bestand zu haben. Menches: "Das erzeugt nun Druck, etwas abzuverkaufen, was sonst noch länger gestanden wäre."

Mehr gebrauchte E-Autos

Umgekehrt seien auch potenzielle Autokäufer und Autokäuferinnen durch das vergleichsweise hohe Zinsniveau, die allgemeine Wirtschaftslage und Teuerungsschübe verunsichert und übten sich möglicherweise in Kaufzurückhaltung. Diese Gemengelage mache es schwer zu sagen, wohin sich die Preise entwickeln.

Laut Menches kommen nun auch immer mehr gebrauchte Elektroautos in den Handel. In den vergangenen zwei Jahren habe sich das diesbezügliche Angebot in Europa um rund 150 Prozent erhöht, wenn auch auf niedrigem Niveau. In Österreich sei das Angebot an gebrauchten E-Fahrzeugen seit September 2020 um 100 Prozent gestiegen.

Gesunken sei auch der Durchschnittspreis der gebrauchten Stromer, von Juli 2022 auf Juli 2023 um 20 Prozent. Trotzdem seien die Preise in Österreich verglichen mit anderen Staaten in Europa mit durchschnittlich 40.989 Euro nach wie vor eher hoch. Am günstigsten sind gebrauchte Elektroautos gemäß der von Autoscout 24 erhobenen Daten in Italien (31.478 Euro), am teuersten in Belgien (48.511 Euro).

Gestiegenes Interesse für E-Autos

In der Beliebtheit holten Elektroautos stark auf. Seit August 2020 sei die Anzahl der Klicks auf der Onlineplattform um 93 Prozent gestiegen, die Anzahl der Klicks bei gebrauchten Diesel und Benzinern um 34 Prozent gefallen.

Das beliebteste Auto bei den Stromern im Gebrauchtwagensegment sei das Model 3 von Tesla, gefolgt von einem weiteren Tesla-Fahrzeug, dem Model S, und dem elektrischen VW Golf. Der VW Golf ist auch bei den Gebrauchtfahrzeugen mit konventionellem Antrieb das beliebteste Auto in Österreich.

Den Run auf Gebrauchtautos während Corona führt Menches nicht nur auf gestörte Lieferketten zurück, die die Auslieferung von Neufahrzeugen lange Zeit in Mitleidenschaft gezogen hat; die Pandemie habe auch die Individualmobilität wieder in den Fokus gerückt. Viele wollten sich aus Angst vor Ansteckung nicht mehr in ein Massenverkehrsmittel setzen. "Ich verkaufe mein teures Auto und kaufe stattdessen zwei günstige, damit auch meine Frau bzw. mein Mann heil in die Firma kommt", sei öfters zu hören gewesen, sagte Menches. (Günther Strobl, 9.10.2023)