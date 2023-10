Claudia Goldin zieht Lehren aus der Geschichte, um die ökonomische Gegenwart besser zu verstehen. Am Montag hat die US-Ökonomin allerdings selbst Geschichte geschrieben. Unter den 92 Menschen, die bisher den Wirtschaftsnobelpreis erhielten, ist die Forscherin der Harvard University erst die dritte Frau – im Gegensatz zu ihren zwei Vorgängerinnen muss sie die Auszeichnung aber mit keinem Mann teilen.

Video: Claudia Goldin habe "unser Verständnis für die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt" verbessert, begründete das Nobelkomitee in Stockholm die Entscheidung. AFP

Das Thema Einkommen zieht sich wie ein roter Faden durch ihre bereits mehr als vier Jahrzehnte andauernde Karriere. Goldin zitiert gerne Stephen Field, einen Richter am Obersten Gerichtshof der USA im 19. Jahrhundert. Dieser bezeichnete eine Einkommenssteuer als Beginn eines "Krieges der Armen gegen die Reichen", als der Gerichtshof das Einkommenssteuergesetz von 1894 kippte. Die 77-Jährige beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Ungleichheit, Bildung, technologischem Wandel, aber vor allem mit der Rolle der Frau in der Wirtschaft.

Claudia Goldin sei gleichermaßen überrascht und glücklich gewesen, nachdem ihr am Telefon die frohe Kunde mitgeteilt worden war. Sie ist erst die dritte Frau, die sich über den Wirtschaftsnobelpreis freuen darf. AP/Josh Reynolds

Letzteres hat ihr den Preis aus Schweden eingebracht. Sie habe Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt aufgedeckt und damit ein Fundament für ein grundsätzliches Verständnis zum sogenannten Gender-Pay-Gap geschaffen, heißt es seitens der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften.

New York, born and raised

Claudia Goldin kam 1946 in New York zur Welt und wuchs im Stadtteil Bronx auf. Inspiriert von den Museen in Manhattan wollte sie während ihrer Jugend Archäologin werden; an der Cornell University schrieb sie sich für Mikrobiologie ein, schwenkte dann aber doch auf Wirtschaftswissenschaften um. Eine Wahl, die sich auszahlen sollte: Goldin wird regelmäßig als eine der zehn einflussreichsten Ökonominnen der Welt genannt, heißt es beim Internationalen Währungsfonds. Von 2013 bis 2014 war sie Präsidentin der American Economic Association und bekam als erste Frau von den Unis Harvard und Pennsylvania eine unbefristete Festanstellung als Professorin für Wirtschaftswissenschaften.

Mit ihrem Gatten Larry Katz, ebenfalls Harvard-Wirtschaftsprofessor, verbinden sie die Hobbys Wandern und Vogelbeobachtung. Zudem hegt sie eine große Liebe für Golden Retriever. Auch ihr Hund Pika ist erfolgreich, er hat Preise als Spürhund bekommen, war als Therapiehund in einem Altenheim tätig und verfügt über ein eigenes Profil auf der Harvard-Website. (Andreas Danzer, 9.10.2023)