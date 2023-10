Im globalen politischen Gefüge scheint es keine moralische Richtschnur mehr zu geben: Anything goes. Zerbricht die Welt an ihren amoralischen Führern?

Hoffnung und Zuversicht sind an einem neuen Tiefpunkt angelangt, schreibt der Sprachphilosoph und Politikwissenschafter Paul Sailer-Wlasits in seinem Gastkommentar. Der moralische Kompass scheint beschädigt oder gänzlich verlorengegangen zu sein.

Donald Trump will wieder US-Präsident werden und findet dafür Unterstützung im Land. Foto: Reuters / David 'Dee' Delgado

Sei es die russische Invasion der Ukraine, sei es der jüngste, die israelisch-saudische Annäherung torpedierende horrende Terrorüberfall der Hamas auf Israel oder der politische Angriff auf die demokratischen Gefüge Europas und der USA durch illiberale Politiker: An allen diesen Entwicklungen waren und sind amoralische Kräfte unterschiedlichster Radikalisierungs- und Schweregrade beteiligt. Trotz aller strukturellen und graduellen Unterschiede stechen zwei Übereinstimmungen hervor: die Moralferne der Entscheidungsträger sowie die erschreckend breite Unterstützung der amoralischen Leadership durch große Teile der jeweiligen Bevölkerung.

Moralischer Verfall

Als vor knapp 50 Jahren US-Präsident Richard Nixon über die Watergate-Abhöraffäre politisch stolperte, wurde er von führenden republikanischen Kongressabgeordneten zum Rücktritt aufgefordert. Er hatte gegen sämtliche Vorstellungen von Moral, von unlauterem, anständigem politischem Handeln verstoßen. Unter massivem medialem Druck trat Nixon 1974 zurück. Jüngsten Umfragen zufolge möchte heute etwa die Hälfte der US-amerikanischen Wählerschaft, dass ein fragwürdiger Geschäftsmann und sachpolitisch unterdurchschnittlich geeigneter Polit-Quereinsteiger wie Donald Trump – gegen den ernst zu nehmende Strafverfahren laufen – erneut erster Mann der USA werden soll.

Ob die Hälfte der US-Wählerinnen und -Wähler ein Verstandes- oder ein Geschmacksurteil trifft, scheint keine politische, sondern eher eine massenpsychologische Fragestellung zu sein. Die weitaus bedrängendere Frage ist jedoch: Weshalb gibt es in der heutigen GOP (Grand Old Party) so gut wie keine gewichtigen Stimmen mehr, die derartigen moralischen Abgründen Einhalt gebieten? Die einstigen republikanischen Werte von Charakterfestigkeit, Moral und politischem Anstand – so relativ diese in der politischen Praxis auch sein mögen – scheinen vollends zerfallen zu sein.

Ein globaler Trend?

Doch wie sieht es in Europa aus? In welchem Land der EU gibt es derzeit moralische Leadership? Etwa in Ungarn, Italien oder Polen? Wer könnte in Österreich als moralische Führungspersönlichkeit die künftige Politik positiv gestalten? Viele in der österreichischen "GOP" warten sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres geliebten ÖVP-Leaders. So, als wären damit sämtliche ihrer strukturellen, personellen und programmatischen Unzulänglichkeiten auf einen Schlag gelöst, rhetorisch weggewischt. "Alles gut", wäre da nicht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und das grün gesprenkelte Justizressort; wie unbequem die politische Realität doch manchmal sein kann.

Trotz fundamentaler Verschiedenartigkeit von US-Republikanern und ÖVP gibt es beim Thema Hoffnung erkennbare Übereinstimmungen: Bald, so hoffen Funktionäre hüben wie drüben, werden sämtliche der "völlig aus der Luft gegriffenen Verdachtsmomente" und "ungerechtfertigten Anklagepunkte" fallengelassen und sich in Luft auflösen. Dann sind beide Anführer wieder da, der alte US-Leader und der junge österreichische; mit ihrer gesamten Entourage, die es kaum mehr erwarten kann, von einer US-amerikanischen beziehungsweise österreichischen Kernwählerschaft "brüll-jubelnd" empfangen, umarmt und damit ein für alle Mal vollständig rehabilitiert zu werden.

Verlorener Kompass

Der moralische Kompass scheint beschädigt oder gänzlich verlorengegangen zu sein, als beispielsweise 2014 in Ungarn die Illiberalität nationalkonservativen Zuschnitts ausgerufen wurde und populistische Österreicherinnen und Österreicher rechts der Mitte seither dazu applaudieren. Populismus, die große rhetorische Hinwendung zum Volk, kennt keine ethischen MindestStandards. Die moralische Latte dreister Ankündigungen und leerer Versprechungen liegt nicht tief, es gibt diese schlichtweg nicht mehr. Von Mobilisierungsschlagwörtern wie "Volkskanzler" über "Heimatherbst" bis hin zum sozialdemokratischen Déjà-vu-Angriff auf hohe Vermögen. Populismus ist hybrid geworden, das Aufladen der je eigenen Argumentation mit politischen Versatzstücken anderer Parteien hat Hochkonjunktur. Populisten attestieren sich beständig Volksnähe, bis ihr rhetorisches Gehämmer endlich verfängt und das teils ermattete, teils erzürnte Wahlvolk diese mit wachsender Zustimmung belohnt, wie zuletzt in Bayern und Hessen.

Der Ausverkauf von moralischer Autorität ist global bereits gefährlich weit vorangeschritten. Politisch instrumentalisierter Hass bildet den Treibstoff für die Beschleunigung von gesellschaftlichen Konflikten und offener Gewalt bis hin zu tödlicher Kriegsdynamik. Aufgrund eklatanter Zugewinne radikaler Kräfte sowie veränderter internationaler Interessen und Allianzen sind Hoffnung und Zuversicht an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Nur moralische Leadership ist dazu in der Lage, langfristig stabile und symmetrische Verhältnisse der Anerkennung wiederherzustellen. Erst dann vermag "die Welt der Anderen" aufs Neue zu entstehen. (Paul Sailer-Wlasits, 10.10.2023)