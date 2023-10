An der Grenze zum Gazastreifen sichern israelische Soldaten das Gebiet. Für viele Menschen kommen sie zu spät. REUTERS/AMIR COHEN

Am frühen Samstagmorgen hörte Galit Dan ihre Tochter Noya zum letzten Mal. "Mama, da sind Leute im Haus, sie machen Krach, ich hab solche Angst", flüsterte die 13-Jährige ins Telefon. Dann brach die Verbindung ab.

Noya hatte den Freitagabend mit ihrer Oma, Galits Mutter, verbracht und bei ihr übernachtet. Am frühen Morgen gingen die Sirenen los. Raketenalarm ist angstvolle Routine in Nir Oz, einem 400-Einwohner-Kibbuz nahe der Grenze zum Gazastreifen. Man hat wenige Sekunden Zeit, um sich nach Einsetzen des Alarms in den Luftschutzraum des Hauses zu retten. Noya und ihre Oma Carmela hatten es geschafft. Vor den Raketen schützte sie der Raum, nicht aber vor den Terroristen, die in ihr Haus eingedrungen waren. "Sie schreien und zerbrechen alles", sagte Carmela. Das war der letzte Satz, den Galit von ihr hörte.

Achtung: Darstellung von Gewalt

Video: Musikfestival in israelischer Wüste überfallen – hunderte Tote und Geiseln AFP/DER STANDARD/mvu

Seither gibt es von Noya, Carmela, aber auch von ihren beiden Nichten und deren Vater keine Spur. Sie zählen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu jenen, die von den Terroristen der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Niemand weiß, ob sie noch am Leben sind, ob sie Wasser, Essen, Medikamente bekommen. Carmela ist 80 Jahre alt, Noya ist Autistin. Der Gazastreifen unterliegt heftigen Bombardements, seit Israel seinen Vergeltungsschlag begonnen hat.

"Noya ist so ein gescheites, sensibles Mädchen", erzählt Galit dem STANDARD unter Tränen. "Ich hoffe so sehr, dass sie mit meiner Mutter zusammen ist, dass sie am Leben ist." Israels Regierung und regierungsnahe Medien sind auffällig still, was das Geiseldrama betrifft. Wenig hört man über die vielen Vermissten, deren Namen in den sozialen Medien geteilt werden. Das offizielle Israel ist im Kriegsmodus, alle Rhetorik dient der Propaganda rund um den Vergeltungsschlag.

Überforderte Behörden

Die Angehörigen der Geiseln hingegen fühlen sich alleingelassen. "Niemand spricht mit uns", klagt Galit. Nicht die Polizei, nicht die Behörden. "Die Einzigen, die mit mir reden, sind Journalisten." Was sie hinter der Passivität des Staates vermutet? "Ich glaube, sie wissen einfach nicht, was sie mir sagen sollen." Sie vermutet, der Staat sei mit der Aufgabe überfordert, es gebe zu viele Betroffene.

Galit sieht daher auch Europa in der Pflicht. Europas Regierungen sollten "sich einschalten und Verhandlungen führen, mit den Palästinensern reden, nachschauen, ob die Geiseln noch am Leben sind. Schickt jemanden von der Uno, fahrt nach Gaza, helft uns. Das ist auch eure Verantwortung".

Noya Dan und ihre Oma wurden vermutlich entführt. privat

Schließlich sind unter den Verschleppten auch europäische Staatsangehörige. Eine von ihnen ist Shani Louk. Ihre Mutter Ricarda ist vor 30 Jahren von Deutschland nach Israel eingewandert und mit einem Israeli verheiratet. Die 22-jährige Shani war fürs Wochenende zum Open-Air-Festival Tribe of Nova gefahren, um wie rund 3000 weitere junge Menschen dort auf einer Rave-Party zu feiern.

Musikfestival angegriffen

Samstagmorgen stürmten Terroristen das Festival mit Paragleitern, Autos und Motorrädern und schossen um sich. Mindestens 260 Menschen sollen dabei auf der Stelle ums Leben gekommen sein, weitere erlagen später ihren Verletzungen. Einige wurden wie Shani Louk nach Gaza verschleppt. Louk ist nicht die einzige deutsche Geisel in Gaza, wie das deutsche Außenamt bestätigt. Am Dienstag meldete das österreichische Außenministerium, dass auch drei österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger als vermisst gelten. Es wird befürchtet, dass sie in den Gazastreifen verschleppt wurden. Es soll sich dabei um drei Männer handeln, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten haben.

Wie viele Geiseln es gibt, werde man erst in wenigen Tagen nennen können, sagt Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Armee, "aber zu diesem Zeitpunkt kann ich sagen: Wir sprechen hier von sehr, sehr vielen Israelis. Israelis, die verschleppt wurden, Frauen, Kinder, Babys, Alte, sogar Menschen mit Behinderungen." Darunter finde sich auch eine ältere Frau, die den Holocaust überlebt hat. Palästinensische Angaben zufolge sind es 130 Geiseln, überprüfbar ist das nicht.

Galit, die in einem anderen Kibbuz als ihre Mutter, aber ebenfalls in der Nähe des Gazastreifens lebt, ist der Überzeugung, dass es viel mehr Geiseln sind: "Mein halber Kibbuz ist in Gaza", sagt sie. Es sind 400 Einwohner, die dort leben – oder lebten, bevor das gesamte Gebiet nahe der Gazagrenze vom israelischen Militär zur Sperrzone erklärt wurde. Galit hat sich mit ihrer jüngeren Tochter in eine Unterkunft ans Tote Meer geflüchtet. Die Neunjährige sei ihr einziger Trost, sagt die 53-Jährige. "Sie ist so mutig, sie tröstet mich und sagt: Mami, hab keine Angst."

Anrufe von Unbekannten

Für die Angehörigen der Vermissten wird die Ungewissheit zur Folter. Bei manchen wird die Angst noch verstärkt durch bedrohliche Kontaktaufnahmen von Unbekannten. Ahuva Maizel, deren Tochter vom Festival nicht zurückkam, erhielt Whatsapp-Anrufe von einer palästinensischen Nummer. "Im Hintergrund hörte ich Frauen schreien. Ein Mann sagte: Wir sind die Hamas, ihr Israelis habt schöne Töchter." Ahuva, die vor Angst "kaum mehr denken" kann, wie sie sagt, kann nicht beurteilen, ob die Anrufer tatsächlich Hamas-Leute waren. "Ich kann schon nicht mehr zwischen Fake und Wirklichkeit unterscheiden."

Indes meldeten verschiedene Agenturen mögliche Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch, die über die Vermittlung Katars und mit Unterstützung der USA stattfinden sollen. Ein Vertreter des Hamas-Politbüros hat einen Gefangenenaustausch mit Israel aber vorerst ausgeschlossen: "Der Militäreinsatz dauert an, deshalb gibt es derzeit keine Chance für Verhandlungen." (Maria Sterkl, 10.10.2023)