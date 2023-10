Das ÖFB-Team geht stark ersatzgeschwächt in die EM-Quali. In vielen Fällen streikt die hintere Oberschenkelmuskulatur. Sportwissenschafter Gerhard Zallinger nennt die Gründe

Ein Griff mit Folgen: Am 24. September zog sich Inter-Legionär Marko Arnautovic eine Verletzung im Oberschenkel zu. Österreichs Rekord-Internationaler wird noch lange ausfallen. REUTERS/JENNIFER LORENZINI

Der Hamstring ist das Problem. Für Nichtmediziner sei erwähnt, dass es sich dabei um die hintere Oberschenkelmuskulatur handelt. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick ist diesbezüglich ein leidgeprüfter Mann, wobei bei ihm selbst nichts gezerrt ist. Aber ein halbes Dutzend der Stammspieler laboriert an Muskelverletzungen: Kapitän David Alaba, Stefan Posch, Marko Arnautovic, Karim Onisiwo, und Phillipp Mwene müssen die EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Wien gegen Belgien und drei Tage später in Baku gegen Aserbaidschan fix auslassen.

Stürmer Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer wollen es versuchen, der Geist ist stark, das Fleisch, so wird von der medizinischen Abteilung des ÖFB befürchtet, könnte aber doch zu schwach sein. Jedenfalls ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Rangnick sind die vielen Muskelverletzungen "ein Rätsel", zumal die Fußballsaison ja erst begonnen hat, noch nicht wirklich alt ist.

Viel zu dicht

Gerhard Zallinger ist Sportwissenschafter und seit 2011 für den Fußballbund tätig. Der 53-Jährige sagt dem STANDARD, auch er könne das Rätsel nicht lösen. "Ich kann mich nur annähern. Zu Saisonbeginn ist der Wettkampfkalender dicht, Cup, Meisterschaft, Europacup, es sind zu viele Spiele. Andererseits ist das jedes Jahr so. Bei vielen Verletzungen kann man nicht nur über einen Aspekt wie den Zeitpunkt reden. Es gibt so viele Faktoren und Mechanismen, die mitspielen. Trotzdem weiß man nicht, warum bei Einzelnen Verletzungen entstehen."

Laut Zallinger muss man Folgendes unterscheiden: "Es gibt Verletzungen mit und ohne Feindeinwirkung." Mit "Feind" sei natürlich der Gegner gemeint. "Wir reden klarerweise von den Verletzungen ohne Fremdeinwirkung." Und da habe sich speziell die hintere Oberschenkelmuskulatur zur Schwachstelle entwickelt. "Sie ist die Achillesferse des Fußballs."

Gerhard Zallinger warnt vor zu kurzen Reha-Zeiten. APA/HELMUT FOHRINGER

Normalerweise sollte man durchs Training mehr oder minder gut darauf vorbereitet sein. "Aber es kommt zu akuten Belastungsspitzen. Im Wettkampf gibt es eben Faktoren, die das verschärfen." Das Verhältnis zwischen Training und Spielzeiten habe sich, sagt Zallinger, inzwischen umgedreht. "Es sind zu viele Partien, man muss sich in den Spielen anpassen. Und das funktioniert nicht." Er stellt "eine totale Überlastung" fest. "Der ganze Organismus ist betroffen, es sind nicht immer nur lokale Geschichten."

Der Sportwissenschafter wirft den Vereinen nicht vor, fahrlässig zu handeln, aber: "Hat sich einer verletzt, ist die Zeit von therapeutischer Seite zu strukturieren. Man muss darauf schauen, dass ein Spieler mit hundert Prozent wieder einsteigt." Das sei allerdings in einigen Fälle eher Theorie denn Praxis. "Denn es wird von vielen Seiten versucht, den Prozess kurz zu halten. Alles muss schnell gehen, das ist ein Zeichen der Zeit. Auch die Spieler selbst neigen zur Ungeduld. Es gilt als Qualitätsmerkmal, dass man einen verletzten Spieler nur kurz in der Reha hat. Aber man kann die Biologie nur begrenzt austricksen."

Die Psyche spiele eine große Rolle. "Druck von außen, die emotionale Komponente, darf man nicht unterschätzen. Man steckt etwa im Abstiegskampf, will helfen, es ist eine Summe von Stressfaktoren. Aber jeder Verletzungsmechanismus ist auch individuell, es gibt keine Regel. Ich kenne durchaus Spieler, die auf ihren Körper hören können. Aber im Prinzip will jeder schnell zurück."

"Highspeed-Hochleistungssport"

Fußball, sagt Zallinger, sei in den vergangenen Jahren zu einem "Highspeed-Hochleistungssport" geworden: "Die Belastungsphänomene nehmen deutlich zu."

Natürlich wird dieser Tage im Nationalteam auch richtig trainiert. "Die Belastungssteuerung ist individuell. Entscheidend ist, was mit der Mannschaft passiert. Da sind taktische und physiologische Überlegungen wichtig. Du musst match-fit sein und eine hohe Spielerverfügbarkeit haben."

Zallinger sieht den Trainerstab um Rangnick "perfekt aufgestellt": "Der direkte Kontakt mit der medizinischen Abteilung ist extrem gut." Die Physiotherapeuten hätten enorm viel zu tun. "Mehr als früher – ein Ganztagsjob bis spät in die Nachtstunden hinein." Die Schwerarbeiter um Teamarzt Michael Fiedler sind Chris Ogris, Stefan Podar, Michael Vettorazzi und Michael Zeischka.

Rangnick ist überzeugt, eine Mannschaft ins Happel-Stadion zu schicken, "die gewinnen kann". Die Belgier können das wohl auch, sie treten ebenfalls nicht in Bestbesetzung an, Torhüter Thibaut Courtois und Topstar Kevin De Bruyne (Oberschenkel!) fallen seit Monaten aus. Flügelflitzer Leandro Trossard von Arsenal gesellte sich dazu. Sein Problem ist der Hamstring. (Christian Hackl, 11.10.2023)