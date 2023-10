Noch bevor das neue ORF-Gesetz mit einer Haushaltsabgabe von allen in Kraft tritt, hat der Verfassungsgerichtshof weitere Teile des Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Die Entscheidung des Gerichtshofs, datiert mit 5. Oktober 2023, hat 76 Seiten. Der Verfassungsgerichtshof sieht einen übermäßigen Einfluss der Bundesregierung auf den ORF-Stiftungsrat und des Bundeskanzlers auf den ORF-Publikumsrat, der zudem zu großen Spielraum bei der Auswahl habe. Die Höchstrichter vermissen Regelungen für verfassungsrechtlich gebotenen Pluralismus.

Das Höchstgericht verlangt: Die Bestellung und Zusammensetzung des ORF-Stiftungs- und -Publikumsrats müsse so geregelt werden, dass keinem staatlichen Organ ein einseitiger Einfluss auf die Zusammensetzung dieser kollegialen Leitungsorgane des ORF zukommt, der ihre Unabhängigkeit gefährden kann. Auch sei sicherzustellen, dass unterschiedliche Interessen und Sichtweisen in die Willensbildung einfließen und sachfremde Interessen die Entscheidungsfindung nicht dominieren können.

Ein solcher Entscheid der Höchstrichter führte schon zur neuen Finanzierung über einen "ORF-Beitrag" ab 2024. Nun heben die Verfassungsrichter die Besetzung der ORF-Gremien teilweise als verfassungswidrig auf. Bis März 2025 braucht es eine Neuregelung.

Die Aufhebungen nach ersten Infos:

Was verfassungswidrig ist

Ein erster Überblick zu den aufgehobenen Passagen, nun neu zusammengefasst:

Weniger Regierungsmandate oder mehr Publikumsräte im Stiftungsrat. Dass die Bundesregierung mit neun mehr Mitglieder als der Publikumsrat (sechs) in den Stiftungsrat entsendet, verstößt laut Höchstgericht gegen das Pluralismusgebot des Bundesverfassungsgesetzes Rundfunk. Verfassungsrechtlich unbedenklich indes sei die Bestellung von neun Mitgliedern durch die Bundesländer sowie die Bestellung von sechs Mitgliedern des Stiftungsrats auf Vorschlag der im Nationalrat vertretenen Parteien und von fünf Mitgliedern durch den Zentralbetriebsrat des ORF.

Auf Abruf. ORF-Stiftungsräte sollen künftig nicht mehr nach Wahlen in den entsendenden Institutionen wie Bundesregierung, Landesregierungen und Publikumsrat so einfach abzulösen sein. Bisher können Räte bei veränderten Entsendern abgelöst werden. Dies verstößt laut Höchstgericht gegen das Unabhängigkeitsgebot. Keine Bedenken bestehen gegen eine vorzeitige Abberufung der sechs Parteienvertreter und der fünf Belegschaftsvertreter im Stiftungsrat.

Die Bestellung der Publikumsratsmehrheit durch Bundeskanzleramt und Medienministerin verstößt laut Höchstgericht gegen die verfassungsrechtlichen Gebote der Unabhängigkeit und pluralistischen Zusammensetzung des Publikumsrats. Denn: Kanzler oder Medienministerin bestellen hier mit 17 von 30 mehr Mitglieder als die anderen Stellen. Diese 17 Mitglieder des Publikumsrats sollen 14 gesellschaftliche Gruppen repräsentieren. Es verstoße gegen das Unabhängigkeits- und Pluralismusgebot, dass das ORF-Gesetz nicht genau genug regelt, wie viele Mitglieder der einzelnen Gruppen zu bestellen sind und welche Vorschläge von welchen Organisationen berücksichtigt werden, befindet das Höchstgericht.

Kompetenzen. Die bisherigen Anforderungskriterien für Stiftungsräte – sie sollen "über Kenntnisse des österreichischen und internationalen Medienmarktes verfügen oder sich aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit im Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst oder Bildung hohes Ansehen erworben haben" – reichen den Höchstrichtern offenbar nicht. Sie sollen offenbar präzisiert werden mit Blick auf Pluralismus: Das ORF-Gesetz enthalte keine Vorkehrungen dafür, wie sich die Anforderungen an Vielfalt aus dem Bundesverfassungsgesetz bei den von der Bundesregierung und dem Publikumsrat zu bestellenden Mitgliedern widerspiegeln sollen. Damit sei aber der Entscheidungsspielraum, welche Personen die Bundesregierung und der Publikumsrat bestellen, zu weit gezogen, weil der verfassungsrechtlich bedeutsame Pluralismusaspekt in der Zusammensetzung des Stiftungsrats leerlaufen könne.

Schon wieder ein neues ORF-Gesetz

Damit braucht es schon wieder ein neues ORF-Gesetz, und Österreich steht vor einem Nationalratswahljahr. Die Höchstrichter geben der Republik für die Reparatur des Gesetzes Zeit bis 31. März 2025. Das Inkrafttreten der Haushaltsabgabe mit 1. Jänner 2024 verzögert die Aufhebung nicht, diese Teile des Gesetzes sind davon nicht betroffen. Ein neues Gesetz könnte aber eine künftige Regierungsmehrheit dazu nützen, auch die Finanzierung neu zu regeln.

Die ORF-Gremien in aktueller Besetzung haben sich im Frühjahr 2022 konstituiert, ihre reguläre Funktionsperiode dauert bis ins Frühjahr 2026. Ein neues ORF-Gesetz, das mit März 2025 in Kraft tritt, dürfte ihre Funktionsperiode verkürzen. Ob, wie schon zweimal in der ORF-Geschichte 1974 und 2001, mit neuen Regelungen für die ORF-Gremien auch eine Neubestellung des ORF-Generals einhergeht, liegt in der Entscheidung des Gesetzgebers.

Der ORF braucht nach der Haushaltsabgabe schon wieder ein neues Gesetz, schon wieder nach einer Entscheidung der Verfassungsrichter. Diesmal haben sie die Besetzung der ORF-Gremien für teilweise verfassungswidrig erklärt. Harald Fidler

Auslöser: Armin Wolf und Hans Peter Doskozil

Das Land Burgenland hat 2022 beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag auf Normenprüfung gestellt, wesentlicher Betreiber: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Wenige Wochen zuvor hatte "ZiB 2"-Anchor Armin Wolf in einem aufsehenerregenden Blogeintrag auf die "offenkundige" Verfassungswidrigkeit der ORF-Gremien hingewiesen – nach seiner Interpretation eines Zitats von Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Das bezog sich allerdings auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Republik Moldau.

Die ORF-Gremien seien allzu regierungsnah besetzt, argumentierte der Autor des Prüfantrags und Leiter des Landesverfassungsdiensts, Florian Philapitsch. Das widerspreche einerseits dem Bundesverfassungsgesetz Rundfunk, das die Unabhängigkeit des ORF und seiner Organe und Mitarbeiter verlangt. Andererseits Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention über Meinungs- und Medienfreiheit.

Die Konvention steht in Österreich im Verfassungsrang. Und jedenfalls in einem Fall – gegen die Republik Moldau – entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die alleinige Dominanz einer Partei oder politischen oder wirtschaftlichen Gruppe im öffentlichen Rundfunk diesem Artikel widerspricht.

Entscheidender Stiftungsrat

Das entscheidende ORF-Gremium ist der Stiftungsrat: Er bestellt mit einfacher Mehrheit den Generaldirektor oder die Generaldirektorin – die wiederum über alle Besetzungen im ORF unterhalb des Direktoriums entscheiden. Mit Zweidrittelmehrheit kann der Stiftungsrat Generäle auch abberufen. Der Stiftungsrat bestellt mit einfacher Mehrheit Direktorinnen und Landesdirektoren. Er beschließt das jährliche Budget, Programmschemata, die Höhe der GIS-Gebühren und künftig des ORF-Beitrags (danach entscheidet noch die Medienbehörde Komm Austria darüber). Und der Stiftungsrat entscheidet über alle größeren unternehmerischen Fragen.

In diesem Stiftungsrat hat die ÖVP derzeit aufgrund des bisherigen Besetzungsmodus eine alleinige Mehrheit: als Kanzlerpartei mit einem deutlich kleineren Koalitionspartner, als Landeshauptmannpartei in sechs Bundesländern und über den ORF-Publikumsrat, das zweite ORF-Gremium mit sehr überschaubaren Kompetenzen. Bis auf eine – die Nominierung von sechs Mitgliedern des Stiftungsrats.

So werden die ORF-Gremien bisher besetzt

In den ORF-Stiftungsrat (35 Mitglieder) entsenden:

In den ORF-Publikumsrat (derzeit 30 Mitglieder) entsenden:

(fid, 10.10.2023)