Bei dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sind auch zahlreiche Ausländer getötet worden. Zehn Nepalesen seien getötet worden, teilte die nepalesische Botschaft in Tel Aviv mit. Auch 18 Thailänder sind laut dem Außenministerium in Bangkok getötet worden. Nach US-Informationen starben auch elf Amerikaner. Auch Franzosen, Italiener und Briten sind unter den Opfern. Das Außenministerium in Kiew versuchte indes den Tod von drei Ukrainern zu verifizieren.

Die getöteten Nepalesen hatten auf einem Bauernhof im Kibbuz Alumim in der Nähe von Gaza gearbeitet. Sie seien Teil eines Programms der israelischen Regierung gewesen, im Zuge dessen nepalesische Studierende mehrere Monate lang landwirtschaftliche Arbeit in Israel verrichten können, hieß es seitens der nepalesischen Botschaft. Man suche zudem nach mindestens einer vermissten Person. Mindestens vier weitere Nepalesen seien verletzt worden. Für Menschen aus dem Himalaya-Land Nepal ist das viel reichere Israel ein beliebtes Land zum Arbeiten. Rund 4.500 Nepalesen seien dort als Hausangestellte oder Altenpfleger tätig, teilte Außenminister Narayan Prakash Saud mit. 265 weitere seien Teil des Landwirtschaftsprogramms der israelischen Regierung.

In dem Konflikt in Israel sind nach Angaben des thailändischen Außenministeriums 18 Thailänder getötet worden. Auch unter den von der Hamas genommenen Geiseln sind den Angaben zufolge thailändische Staatsbürger. Über ihren Zustand sei nichts bekannt. Die Regierung in Thailand sei überzeugt, dass die Hamas Ausländern, die nicht in den Konflikt verwickelt seien, keinen Schaden zufügen werde. Mehr als 3.200 Thailänder in Israel hätten den Wunsch geäußert, das Land zu verlassen.

Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza sind laut palästinensischen Behörden seit Samstag mindestens 687 Palästinenser getötet und 3.726 verwundet worden. AFP/MOHAMMED ABED

Schutz jüdischer Einrichtungen in USA verstärkt

Die thailändische Botschaft in Israel habe durch die Arbeitgeber der Opfer von deren Tod erfahren. Die Regierung bereite die Evakuierung ihrer Landsleute vor. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, wurden seit Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas am Samstagmorgen weitere acht Thailänder verletzt. Zudem seien elf thailändische Staatsbürger von der Hamas verschleppt worden. Der Sprecherin zufolge stehen Flugzeuge der thailändischen Luftwaffe bereit, um ihre Staatsangehörigen nach Hause zurückzuholen.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums in Bangkok leben rund 30.000 thailändische Arbeiter in Israel. Viele von ihnen sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Laut Arbeitsminister Phiphat Ratchakitprakarn haben die israelischen Streitkräfte damit begonnen, die thailändischen Staatsangehörigen aus den Gefahrenzonen in Sicherheit zu bringen. Im thailändischen Fernsehen sagte der Minister, in den derzeit umkämpften Gebieten hielten sich "etwa 5.000 thailändische Arbeiter" auf. Für eine Rückkehr nach Thailand hätten sich derzeit "1.099 Menschen" angemeldet.

Nach Darstellung von US-Präsident Joe Biden sind mindestens elf US-Bürger ums Leben gekommen. Vermutlich seien auch Amerikaner unter denjenigen, die von den Islamisten verschleppt worden seien. Hier stehe eine Bestätigung aus. Die Polizei in den USA habe den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt.

Die islamistische Hamas hatte laut israelischen Medien bei einem Großangriff am Samstag 900 Israelis getötet. AFP/GIL COHEN-MAGEN

Frankreich: Kind unter entführten

Medien zufolge wurden mehr als zehn Briten bei den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel getötet oder gelten als vermisst. Die BBC und auch der Nachrichtensender Sky News berichteten darüber am Montag unter Berufung auf offizielle Quellen. Unter den Vermissten sei auch ein Mann, der in Deutschland gelebt habe, hieß es auf der Sky-News-Website. Er sei zu Besuch in Israel gewesen und habe sich in dem Gebiet der Angriffe aufgehalten. Offiziell bestätigt wurden die Angaben zunächst nicht. Einem Downing-Street-Sprecher zufolge halten sich in Israel und dem Gazastreifen schätzungsweise 50.000 bis 60.000 britische Staatsbürger und Doppelstaatsbürger auf, die große Mehrheit davon aber in Israel.

Laut französischen Behörden wurden auch zwei Franzosen bei den Angriffen getötet, 14 gelten als vermisst. "Es ist wahrscheinlich, dass einige von ihnen entführt wurden, unter ihnen ein zwölf Jahre altes Kind", teilte das französische Außenministerium am Montag in Paris mit. "Wir sind mit den Familien im Kontakt, um sie in dieser schlimmen Situation zu begleiten", hieß es.

Auch zwei Italiener gelten als vermisst. Ein Vater und sein Sohn hielten sich in dem schwer betroffenen Kibbuz Beeri unweit des Gazastreifens auf und reagierten seit Samstag nicht auf Versuche der Kontaktaufnahme durch die Behörden, sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani am Montagabend im italienischen Fernsehen. Die beiden besitzen eine Doppeltstaatsbürgerschaft.

Deutsche Staatsbürger unter Geiseln

Bei den Angriffen militanter Hamas-Kämpfer in Israel sind am Wochenende sieben Argentinier getötet worden, 15 weitere werden nach Angaben des argentinischen Außenministers Santiago Cafiero noch vermisst. Rund 625 Argentinier, die sich noch in Israel aufhielten, hätten um ihre Rückführung gebeten, sagt Cafiero.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte Samstagfrüh tausende Raketen auf Israel abgefeuert und war zugleich mit hunderten Kämpfern auf israelisches Gebiet vorgedrungen. Laut der israelischen Regierung verschleppte die Hamas seit Beginn der Angriffe zudem mindestens hundert Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Unter den Geiseln sind nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt offenbar auch deutsche Staatsbürger.

Möglicherweise drei Österreicher entführt

Beim Großangriff der Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handelt sich laut dem Außenministerium in Wien um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten. Aufgrund der unübersichtlichen Lage gibt es noch keine offizielle Bestätigung.

Laut israelischen Fernsehsendern ist die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs auf 900 gestiegen, mindestens 2.600 wurden verletzt und Dutzende gefangen genommen. Auf palästinensischer Seite sind laut dem Gesundheitsministeriums in Gaza bei israelischen Luftangriffen auf die blockierte Enklave seit Samstag mindestens 687 Palästinenser getötet und 3.726 verwundet worden. (APA, red, 10.10.2023)