Miteinander anstoßen ja, gemeinsam die Partei führen nein: Michael Ludwig (rechts) will nicht mehr zusammen mit Andreas Babler in Präsidium und Vorstand der Bundes-SPÖ sitzen. APA/FLORIAN WIESER

Hans Peter Doskozil war der Erste. Der burgenländische Landeshauptmann hatte sich aus Präsidium und Vorstand, den Führungsgremien der Bundes-SPÖ, zurückgezogen – und damit viel Kritik von Genossen geerntet: Statt Meinungsverschiedenheiten intern diskret auszudiskutieren erteilte er lieber medienwirksam Ratschläge von außen.

Nun macht ihm Michael Ludwig den Rückzug nach. Das ist insofern überraschender als beim Burgenländer, als der Bürgermeister und Chef der Wiener SPÖ bei der entscheidenden Parteitagsabstimmung um den Vorsitz in der Bundespartei auf der Seite Andreas Bablers und nicht Doskozils stand.

Größtes Wählerreservoir

"Was immer die Hintergründe und Abgründe für den Rückzug Ludwigs sein mögen: Das Signal ist natürlich Konflikt", sagte der Politologe Peter Filzmaier im Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag mit Verweis auf Doskozil. Als dieser ging, sei "Feuer am Dach der Partei" gewesen. Jeder fünfte bis sechste SPÖ-Wähler komme aus Wien. Da sei es eine "negative Symbolik", wenn der Wiener Bürgermeister nicht mehr in den Führungsgremien vertreten ist.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ in Wien, präsentiert eine andere Interpretation. Ludwig habe die Entscheidung allein deshalb getroffen, um sich ganz auf die Stadt konzentrieren zu können. Die Wiener Partei werde Babler und Co dennoch tatkräftig unterstützen: "Wir sind zu 100 Prozent solidarisch mit der Bundespartei auf allen Ebenen."

Ganz stimmt das nicht, denn zumindest in einer wichtigen Frage sind Bund und Wiener übers Kreuz. Babler möchte durchsetzen, dass SPÖ-Vorsitzende künftig von den Parteimitgliedern gewählt werden, und einen entsprechenden Beschluss beim Parteitag am 11. und 12. November fassen. Ludwig möchte diese Entscheidung in Wien hingegen in den Händen der Funktionäre belassen.

Kaiser bald einziger roter Landeschef in Bundesgremien

Mit Ludwigs Verzicht steht fest, dass von den aktuell drei roten Landeshauptleuten bald nur noch Peter Kaiser aus Kärnten den Bundesgremien der SPÖ angehören wird. In Kärnten war man über die Entscheidung Ludwigs "durchaus überrascht", wie es aus dem Büro Kaisers heißt. Kaiser selbst ist von der SPÖ Kärnten bereits neuerlich für den Vorstand und das Präsidium der Bundespartei nominiert worden, wie ein Sprecher zum STANDARD sagte. "Und Peter Kaiser steht auch weiter als stellvertretender Bundesparteivorsitzender zur Verfügung."

Dornauer kritisiert Ludwig

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer kritisierte hingegen offen die Entscheidung Ludwigs, nicht mehr den Bundesgremien der Partei angehören zu wollen. "Für mich ist es nicht nachvollziehbar, zumal ich damals die Entscheidung von Hans-Peter Doskozil auch nicht goutiert habe, sich aus dem Präsidium zurückzuziehen", sagte der Tiroler Landeshauptmannstellvertreter der APA. Die innerparteilich demokratisch legitimierten Führungsspitzen sollten auch "unserer repräsentativen Verpflichtung gegenüber unserer Bundespartei nachkommen". Die Entscheidung Ludwigs tue Dornauer "persönlich und politisch leid". (Gerald John, David Krutzler, 10.10.2023)