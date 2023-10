Immer mehr Airlines streichen ihre Flüge nach Israel, Pauschalreisen fallen in den kommenden Wochen aus. In vielen Fällen ist ein kostenfreies Storno möglich

Der Kampf Israels gegen die radikalislamische Palästinensergruppe Hamas bringt den Flugverkehr des Landes und damit auch den Tourismus größtenteils zum Erliegen. Die meisten Airlines haben Israel-Flüge nach dem Großangriff der Hamas wegen der anhaltenden Kämpfe vorerst eingestellt. Am Wochenende schon strichen die Lufthansa-Gruppe, Air France, Wizz Air und Easyjet Verbindungen nach Tel Aviv ebenso wie die US-Fluglinien United, Delta und American Airlines. Die Kernmarke Lufthansa und ihre Schwestern Swiss, Austrian und Brussels Airlines bleiben bis einschließlich Samstag fern – wegen der "sich weiterhin unklar entwickelnden Situation", erklärte die Airline am Montag. Reiseveranstalter brachten eine überschaubare Zahl Gäste zügig nach Hause und sagten Reisen in den kommenden Wochen ab.

Israelische Polizei auf dem Tempelberg in Jerusalem noch vor den Terroranschlägen der Hamas. APA / JEWEL SAMAD

Die Hamas begann am Samstag die größte Attacke auf Israel seit fünf Jahrzehnten, die Israel mit Luftangriffen auf den Gazastreifen beantwortete. Die israelische Luftfahrtbehörde hielt die Airlines an, die Sicherheitslage zu beobachten. Es könne zu Verspätungen und Umwegen auf den Flugrouten kommen, sodass für ausreichend Treibstoff zu sorgen sei. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA empfahl den Fluggesellschaften eine "robuste Risikoeinschätzung" und Notfallpläne, um sich auf kurzfristige Anordnungen der israelischen Behörden einstellen zu können. Ein Flugverbot sprachen die Behörden nicht aus. Auch der Billigflieger Ryanair beschloss am Montagnachmittag, Tel Aviv zunächst bis Mittwoch nicht anzufliegen.

Nach Daten von Flightradar 24 und der Website des internationalen Flughafens Ben Gurion kamen noch einige Flüge von Ryanair, Flydubai und Iberia an. Auch die Pegasus und Turkish Airlines aus der Türkei hielten die Flugverbindungen aufrecht. Die israelische Gesellschaft El Al baut ihr Angebot sogar noch aus. Die Nachfrage übersteigt einem Sprecher zufolge die Stornierungen, weil Israelis in ihr Heimatland zurückkehren, um gegen die Hamas zu kämpfen. Israel mobilisierte 300.000 Reservisten, um den überraschenden Angriff zurückzuschlagen.

Reisewarnungen und "hohes Sicherheitsrisiko"

Israel ist ein beliebtes Reiseziel für Strandurlauber, Bildungsreisende zu historischen Stätten in Jerusalem etwa, Partytouristen und Geschäftsreisende. Nach Daten der OECD sind 3,6 Prozent der Arbeitskräfte im Tourismussektor beschäftigt. Deutschland und andere Länder sprachen nach Ausbruch des Konflikts Reisewarnungen aus. Das österreichische Außenministerium hat bis dato aber keine Reisewarnung der Stufe 6 ausgesprochen, sondern die Sicherheitsstufe auf Stufe 4, "hohes Sicherheitsrisiko", angehoben. "Von nicht unbedingt notwendigen Reisen wird abgeraten", heißt es. Was bedeutet das für bereits gebuchte Reisen nach Israel?

"Wenn aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände die Durchführung der Pauschalreise oder die Anreise zum Urlaubsort erheblich beeinträchtigt wird, ist ein kostenfreies Storno möglich. Dies ist bei Kriegshandlungen der Fall, kann aber auch bei Naturkatastrophen, wie etwa Bränden oder Überschwemmungen, der Fall sein – und zwar unabhängig davon, ob es eine Reisewarnung des Außenministeriums gibt", sagt etwa die ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner zur aktuelle Lage.

Eine kostenfreie Stornierung ist allerdings nur möglich, wenn der Urlaubsantritt und die Gefahrensituation zeitlich eng beieinander liegen und die geplante Reise genau in die betroffene Region führt. "Startet der Urlaub beispielsweise erst in zwei Wochen, heißt es: abwarten und sich kurzfristig über die aktuelle Lage informieren", erklärt Pronebner. Steht der Urlaub hingegen unmittelbar bevor, sollten Pauschalreisende mit dem Reiseunternehmen Kontakt aufnehmen und gemeinsam nach Alternativen suchen. Individualreisende können ihren separat gebuchten Flug grundsätzlich nur kostenfrei stornieren, wenn das Flughafengelände betroffen bzw. eine Landung nicht möglich ist. Ob eine Stornierung der individuell gebuchten Unterkunft möglich ist, hängt vom Recht des jeweiligen Landes ab.

Mobiles Krisenteam

Die meisten deutschen Pauschalreisenden seien jedenfalls schon kurz nach Beginn der Kämpfe nach Deutschland zurückgekehrt, wie eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) sagte. Am Samstag seien mehrere Hundert mit deutschen Veranstaltern in Israel unterwegs gewesen. Die Urlaubenden seien wohlauf gewesen und zum Großteil inzwischen wieder in die Heimat zurückgeflogen. Aus Österreich waren am 9. Oktober mehr als 200 Reisende gemeldet. Die österreichischen Behörden versuchen mit allen Kontakt zu halten, sagte Außenminister Alexander Schallenberg, der betonte, dass es ein mobiles Krisenteam des Außenministeriums in Tel Aviv geben werde, um die österreichische Botschaft in Israel zu verstärken. Auch sei ein Krisenteam am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv im Einsatz. Das Außenministerium appelliert an alle sich in Nahost aufhältigen Österreicher, die Nachrichten zu verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Vor kurzem wurden für ausreisewillige Österreicher und Österreicherinnen auch Evakuierungsflüge aus Israel in die Wege geleitet.

Deutsche Veranstalter sagten Reisen nach Israel ab und boten Umbuchungsmöglichkeiten an. FTI Touristik etwa lässt alle Israel-Reisen bis einschließlich 31. Oktober ausfallen. "Die Sicherheit unserer Gäste steht im Fokus", erklärte eine FTI-Sprecherin. Die Lage werde täglich neu bewertet, um bei einer Änderung umgehend zu reagieren. Zurzeit sei eine einstellige Zahl Gäste im Land, die wohlauf seien und intensiv betreut würden, eine geringe Zahl von Kunden sei bereits zurückgeflogen. Alle Israel-Reisen bis 2. November seien abgesagt. Für die ersten beiden Novemberwochen könnten Reisen kostenlos umgebucht oder storniert werden. (Reuters, red, 10.10.2023)