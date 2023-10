In Berlin-Neukölln dauerte es nur wenige Stunden. Bald nach dem Angriff der Hamas auf Israel war es zu propalästinensischen Kundgebungen gekommen, wie vielen Meldungen zu entnehmen war. Auf einer der Hauptstraßen, der Sonnenallee, verteilten Anhänger des propalästinensischen Netzwerks Samidoun Süßigkeiten. Auf X wurden Fotos veröffentlicht, dazu hieß es: "Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes". Samidoun steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und wird von diesem als israelfeindlich und antisemitisch eingestuft. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Belohnung und Billigung von Straftaten auf.

Auf der Berliner Sonnenallee wurden nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel Süßigkeiten verteilt. IMAGO/Jürgen Held

Auf der Sonnenallee fand noch eine weitere israelfeindliche Kundgebung statt, die von der Polizei aufgelöst wurde. Zudem entfernte die Polizei in Neukölln, wo viele arabischstämmige Menschen leben, an mehreren Wohnhäusern Schriftzüge in arabischer Sprache, Abbildungen von Maschinengewehren und palästinensische Flaggen.

"Akzeptieren wir nicht"

Das alles bringt die deutsche Regierung ins Handeln. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte: "Wir akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden. Das Leid, die Zerstörung, der Tod von so vielen Menschen kann für niemanden Anlass zur Freude sein." Sowohl Scholz als auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben Israel die "volle Solidarität Deutschlands" versichert. In Deutschland sind auch die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische und israelische Einrichtungen verstärkt worden. Aus der CDU kommt die Forderung, jenen, die sich an antiisraelischen Kundgebungen beteiligen und die die doppelte Staatsbürgerschaft haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Vor dem Brandenburger Tor warb hingegen eine große Menge für Solidarität mit Israel. IMAGO/Jürgen Held

In London kam es zu rivalisierenden Solidaritätskundgebungen. Vor der Downing Street versammelten sich mehrere Hundert Menschen, um mit Kerzen der getöteten Israelis zu gedenken. Ebenso viele Londoner protestierten vor der israelischen Botschaft im Westen der Stadt gegen die Bombardierung des Gazastreifens. In Liverpool zogen derweil am Montag ältere Männer mit riesigen Palästinenserfahnen zum Kongresszentrum am Mersey-Fluss. Dort hält die oppositionelle Labour-Partei soeben ihren Parteitag ab – der auch eine gewisse Zerrissenheit abbildete. So stiegen dort je eine Diskussionsveranstaltung der "Labour-Freunde Israels" und der "Labour-Freunde Palästinas". Die sonst üblichen Fragen waren auf Wunsch der Parteiführung nicht erlaubt.

Dunkler Schatten über Labour

Denn der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hängt wie ein dunkler Schatten über dem Parteitag der Labour Party in Liverpool. Unter dem früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn vom harten linken Flügel stand die britische Oppositionspartei unter Antisemitismusverdacht, alle Sympathie galt den Palästinensern. Davon hat sich der amtierende Chef Keir Starmer hart abgegrenzt, Corbyn selbst musste deshalb sogar die Unterhausfraktion verlassen. Zum abgeriegelten Parteitagskomplex erhielt der 74-Jährige keinen Zutritt.

Bei der britischen Labour-Partei wurde der Opfer des Angriffs in einer Schweigeminute gedacht. Nicht alle in der Partei tun sich mit einer Verurteilung der Hamas leicht. AP/Stefan Rousseau

Auch in Frankreich kocht die Nahostdebatte seit Samstag im Umfeld linker Parteien hoch. In einer ersten Reaktion auf den Raketenbeschuss Israels erklärte in Paris der Abgeordnete der Linkspartei der "Unbeugsamen", Louis Boyard, Frankreich habe "zu lange die Augen vor der Siedlungspolitik und den Übergriffen in Palästina verschlossen". Parteichef Jean-Luc Mélenchon weigerte sich, die Hamas-Miliz als terroristisch einzustufen.

"Nützliche Idioten der Hamas"

Seither droht die ohnehin zerstrittene Linkskoalition Nupes ganz auseinanderzufallen. Die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, rief dazu auf, die "Missheirat mit Jean-Luc Mélenchon zu beenden". Ihr Parteifreund Jérôme Guedj goss zusätzlich Öl ins linke Feuer, indem er die "Unbeugsamen" als "nützliche Idioten der Hamas-Terroristen" bezeichnete. Mélenchon beklagte sich, er werde aus dem eigenen Politlager "gesteinigt", und ging zum Gegenangriff über: Er erklärte, der Dachverband der jüdischen Organisationen Frankreichs (Crif) verhindere jeden Schulterschluss, da er der "rechtsextremen Regierung" von Benjamin Netanjahu nahestehe.

In Paris haben am Montag 16.000 Menschen "für Israel und gegen den Terrorismus" demonstriert. Dabei gab es Rufe wie "Mélenchon Mörder". Konservative Politiker waren bedeutend zahlreicher als linke. Als sich der Rechts-außen Éric Zemmour kurz bei der Demo zeigte, wurde er aber auch als "Faschist" apostrophiert.

In Paris demonstrierten etwa 16.000 Menschen für Israel und gedachten der Opfer des Angriffs. IMAGO/Urman Lionel/ABACA

Ähnlich wie in Frankreich sind es auch in Spanien vor allem Linkspolitiker, die unter Druck geraten, während gerade der Regierungsbildungsprozess läuft. Politiker aus Reihen des konservativen Partido Popular, der, obwohl stärkste Partei bei den Wahlen im vergangenen Juli, keine Regierungsmehrheit hinter sich bringen konnte, wettern gegen die alte und wohl auch neue Linkskoalition unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Teile dieser Regierung "haben sich auf die Seite des Terrors, der Terroristen gestellt", erklärte die Chefin der Regierung der Hauptstadtregion Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sie meinte damit das linksalternative, postkommunistische Bündnis Sumar, Juniorpartner in der Linkskoalition. Die Konservativen und deren Partner, die rechtsextreme Vox, stellen sich voll und ganz hinter Israel, ohne ein einziges Wort über die Situation der palästinensischen Bevölkerung zu verlieren.

Keine Verurteilung

Während Ministerpräsident Sánchez deutlich "die terroristischen Angriffe auf Israel" verurteilte, tun sie sich bei Juniorpartner Sumar, in dem neben Kommunisten auch die Linksalternative Podemos und Ökologisten untergekommen sind, damit tatsächlich deutlich schwerer. Dort rechtfertigt so mancher die Hamas. Alles, was derzeit geschehe, sei die logische Folge der zionistischen Apartheidspolitik, so die Erklärung. Namhafte Sumar-Politiker nahmen am Montag an einer Kundgebung in der Hauptstadt teil – so auch der Sumar-Abgeordnete und Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Enrique Santiago. Er weigerte sich, das Wort Terrorismus auf die Hamas-Kämpfer anzuwenden.

Demonstranten in Madrid zeigten ihre Solidarität mit den Palästinensern. Eine Verurteilung der Terrorgruppe Hamas gab es nicht. IMAGO/David Canales

Und wie sieht die Lage in einem Land mit großer muslimischer Mehrheit aus? Insgesamt ist es in der Türkei angesichts der Kämpfe zwischen Hamas und Israel in der Türkei relativ ruhig. Es gab eine Demonstration von Hamas-Unterstützern in Istanbul am Sonntag, eine kleine Partei des früheren Außenministers Ahmet Davutoğlu hat der Hamas ihre Unterstützung zugesagt. Offiziell verhält sich die Regierung, zumindest verbal, neutral. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat beide Seiten aufgefordert, die Kampfhandlungen zu beenden, und sich wieder einmal als Moderator, als Vermittler angeboten.

Tatsächlich sind die regierende AKP und Erdoğan allerdings viel eher auf der Seite der Hamas. Er hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten wiederholt einen verbalen Schlagabtausch mit der israelischen Regierung und insbesondere Netanjahu geliefert, jahrelang waren die Beziehungen zwischen beiden Staaten deshalb eingefroren. Erst im vergangenen Jahr gab es wieder eine Annäherung, die Botschafter kehrten zurück, und es fanden Gespräche auf Regierungsebene insbesondere zu wirtschaftlichen Fragen statt. Wird Israel wie angekündigt in den kommenden Tagen und Wochen massiv gegen den Gazastreifen vorgehen, wird Erdoğan sich sicherlich in die Reihen der Israel-Kritiker einreihen. (Birgit Baumann aus Berlin, Stefan Brändle aus Paris, Sebastian Borger aus London, Rainer Wandler aus Madrid, Jürgen Gottschlich aus Ankara, 10.10.2023)