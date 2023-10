Mit einer selbstbewussten Rede hat der britische Oppositionsführer Keir Starmer am Dienstag seine Bereitschaft zur Regierungsübernahme bekräftigt. Auf dem Parteitag seiner Labour-Partei in Liverpool versprach der 61-Jährige für den Fall eines Wahlsiegs im kommenden Jahr "das Ende des anhaltenden Niedergangs unter den Torys" und "ein Jahrzehnt der Erneuerung".

Keir Starmer, nachdem er mit Glitter beworfen wurde. AFP/PAUL ELLIS

Ehe die 55-minütige Ansprache beginnen konnte, rannte ein 28-jähriger Mann auf die Bühne, bewarf den Parteichef mit Glitter und forderte "echte Demokratie", ehe die Ordner ihn vom Podium wegzerrten. Unter dem Beifall der Halle zog Starmer sein dunkles Jackett aus, krempelte die Ärmel seines blütenweißen Hemdes hoch und sprach von der Veränderung seiner Partei seit der Amtszeit seines Vorgängers Jeremy Corbyn von der harten Partei-Linken. Labour habe die Protestphase hinter sich gelassen: "Jetzt sind wir eine dienende Partei, und unser Land steht an erster Stelle."

Ein Rundgang durchs Kongresszentrum von Liverpool und die Parteitagsregie verdeutlichten den wiederentdeckten Willen zur Macht der Partei, die seit 2010 in der Opposition steckt. Starmer hatte seinen Schattenministern vorab ausdrücklich jegliche Siegesgewissheit untersagt, der Kammerton blieb betont nüchtern. Ankündigungen von Politikvorhaben für die angestrebte Regierungszeit versahen die Rednerinnen und Redner stets mit dem Hinweis, man brauche dafür natürlich zunächst das Mandat des Wahlvolks. Kontroverse Diskussionen, etwa über eine mögliche Annäherung der Brexit-Insel an die EU, waren out; selbst bei den traditionellen thematischen Veranstaltungen am Rand des Jahrestreffens ("fringe meetings") herrschte überwiegend demonstrative Einigkeit.

Ernsthafte Alternative

Demonstrativ präsentierte sich Labour als ernsthafte Alternative zur konservativen Regierungspartei unter Premier Rishi Sunak, die vergangene Woche in Manchester einen chaotischen Eindruck abgegeben hatte. In den Umfragen liegt die größte Oppositionspartei um bis zu 20 Prozent vor den Torys; der Triumph bei einer Nachwahl in Schottland deutete vergangene Woche zudem an, dass die Dominanz der Nationalpartei SNP zu Ende gehen könnte. Das würde bei der spätestens im Jänner 2025 fälligen, aber für Oktober 2024 erwarteten Unterhauswahl einen Erdrutschsieg für Labour ermöglichen.

Um den Unterschied zur Amtszeit von Corbyn zu unterstreichen, zierte ein riesiger Union Jack die Parteitagsbühne. Der Vorsitzende unternahm den Versuch, wechselwilligen Wählern positive Argumente für das Kreuz bei Labour an die Hand zu geben. Er stellte eine "Partnerschaft" mit der Wirtschaft, die Erhöhung des Mindestlohns und die Revision arbeitnehmerfeindlicher Gesetzgebung in Aussicht.

Der Protestierer wurde vom Podium befördert. AFP/OLI SCARFF

Einkommens- und Unternehmenssteuern sollen stabil bleiben, ein Programm für "grünes" Wachstum würde über Neuverschuldung finanziert. Allerdings beträgt die Staatsschuld schon jetzt 100,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; für das kommende Jahr prognostiziert der internationale Währungsfonds IWF dem Königreich das schwächste Wachstum und die höchste Inflation der G7-Industriestaaten.

Optimistische Töne

Der häufig als "charismafreie Zone" verhöhnte frühere Chefankläger in England und Wales schlug ausdrücklich optimistische Töne an. "Was zerbrochen ist, kann repariert werden. Was in Trümmern liegt, lässt sich wieder aufbauen", sagte Starmer. Die Briten würden sich von den Torys ab- und Labour zuwenden, "weil wir Wunden heilen, den Staat modernisieren und das neue Britannien aufbauen wollen". Mit dem Stichwort "New Britain" und dem Wunsch nach einer Dekade, also zwei Legislaturperioden, im Amt knüpft Starmer an die Rhetorik von Labour-Premier Tony Blair (1997–2007) an: Auch dieser hatte im ersten von drei erfolgreichen Wahlkämpfen die Sicherung einer zweiten Regierungsperiode als oberstes Ziel angegeben.

Wie stark Wirtschaft und Industrie auf einen Labour-Sieg setzen, verdeutlichte die Zahl von Unternehmensführern und gesponserten "fringe meetings" in Liverpool, deutlich mehr als vergangene Woche in Manchester. Dass zu den Sponsoren auch eine Kredithai-Firma zählte, empörte die Aktivisten von Schuldnerberatungen.

Schatten-Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds wies den Vorwurf übergroßer Wirtschaftsnähe zurück: Sponsoring einer Randveranstaltung habe keinen Einfluss auf das Programm der Arbeiterpartei. Eine Umfrage der Firma Savanta unter 1.000 führenden Geschäftsleuten ergab eine klare Präferenz für Labour (45 Prozent) gegenüber den Torys (32) als Garant für Stabilität und ein wirtschaftsfreundliches Umfeld.

Jubel für Rachel Reeves

Ähnlich umjubelt wie Starmers Ansprache am Dienstag war tags zuvor die Rede von Schatten-Finanzministerin Rachel Reeves. Die 44-Jährige verordnete ihrer Partei "eiserne Haushaltsdisziplin" und stellte die systematische Untersuchung von Unternehmen in Aussicht, die sich während der Corona-Pandemie betrügerisch am Staat bereichert hätten. Inoffizielle Schätzungen beziffern den entstandenen Schaden auf umgerechnet 8,3 Milliarden Euro.

Die früher als langweilig geltende Reeves heimste zudem Riesenapplaus ein für eine wirkungsvolle Schlusspointe: Am Ende ihrer Rede wurde ein kurzes Video eingespielt, in dem der frühere Zentralbank-Gouverneur Mark Carney der "ernsthaften Ökonomin" seine Unterstützung zusagte. Vor zehn Jahren hatte der damalige Tory-Finanzminister George Osborne den Kanadier zu Sonderkonditionen nach London gelockt, was in der City of London damals als Coup galt. (Sebastian Borger aus London, 10.10.2023)