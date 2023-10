"Es ist der schlimmste Tag in der Geschichte Israels": Der israelische Historiker Tom Segev ist in der "ZiB 2" bei Martin Thür am Montagabend "schockiert, verwirrt". Er könne gar nicht klar denken. "In der Geschichte des Terrorismus in der Welt ist das schon ein beachtliches Ereignis." Das Gefühl, dass der Staat versagt habe, sei weit verbreitet, das werde auch die israelische Identität beeinflussen. Er meint damit, dass die Hamas mit einem kleinen Bulldozer den rund eine Milliarde Euro teuren Zaun zwischen Israel und Gaza durchbrechen konnte. Und es es Stunden dauerte, bis das Militär kam.

Der Historiker Tom Segev war Montagabend zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Screenshot, ORF-TVthek

Die Bevölkerung sei nicht vorbereitet gewesen auf diese Angriffe, die Regierung und Premier Benjamin Netanjahu hätten die Israelis überzeugt, dass das palästinensische Problem unter Kontrolle sei. "Und da wacht man eines Tages auf. Und das Schlimme ist auch, dass über 100 Geiseln genommen wurden von der Hamas. Irgendwo in Gaza sitzen viele ältere Leute, die aus dem Norden kamen und im Süden ihre Kinder besucht haben zum Feiertag." Es seien auch viele Kinder darunter, es gebe zudem sehr sehr viele Menschen, von denen man nicht weiß, wo sie sind.

"ZiB 2": Israelischer Historiker zum Nahost-Konflikt

Der Historiker Tom Segev hat sich intensiv mit der Geschichte seines Landes auseinandergesetzt. Die "ZiB 2" spricht mit Segev in Jerusalem. ORF

"Das ist ein Konflikt, der seit 100 Jahren andauert und für den ich keine Lösung weiß", sagt Segev. Im Moment sei er sprachlos und könne keine klare Analyse abgeben. Ob es jemals so etwas wie Frieden zwischen Israelis und Palästinensern geben kann? "Die meisten Regierungen auf der Welt halten sich an eine sehr bequeme diplomatische Fiktion, die Zweitstaatenlösung. Eigentlich glaubt niemand mehr daran, und ich sehe sie auch nicht." Er ist pessimistisch, er sehe keine Lösung. Welch trauriger Ausblick. (Astrid Ebenführer, 10.10.2023)