Die Wogen innerhalb der Wiener Ärztekammer gehen seit Wochen hoch. Am Dienstag um 19.30 Uhr treten die Mandatarinnen und Mandatare zur außerordentlichen Vollversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen auch ein Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhart sowie ein Antrag auf Neuwahlen. Allerdings braucht es für beide Anträge eine Zweidrittelmehrheit, die im Vorfeld mehrere Insider als unwahrscheinlich bezeichneten.

Einer der Ärztevertreter, die in letzter Zeit Steinharts Rücktritt gefordert hat, ist Ende vergangener Woche von seinen Ämtern zurückgetreten : Erik Randall Huber, bis dahin Vizepräsident der Wiener Kammer sowie Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, gab an, dass er mit seinem Rücktritt die Verantwortung übernehme, "dass die Ärzteschaft zur Ruhe kommt". Einige Wochen zuvor war eine außerordentliche Sitzung seiner Kurie eskalier t, danach stand der Vorwurf im Raum, ein Mandatar habe einem anderen einen Bodycheck verpasst. Ein Teil der Anwesenden hielt dann ohne den Kurienobmann Randall Huber eine eigene Sitzung in einem Nebenraum ab, deren Beschlüsse vor kurzem von der Aufsichtsbehörde MA 40 als nicht rechtsgültig eingestuft worden sind.