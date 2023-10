Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Ein 4:0 Sieg und ein 5:0 Sieg. Daran könnte man sich fast gewöhnen. Aber wir Liebhaber von Austria oder Rapid kennen ja unsere launigen Mannschaften nur allzu gut, denn in der nächsten Runde könnte der Lauf auch schon wieder vorbei sein. Trotzdem ist es nicht verkehrt, wenn man jetzt einmal auf einer kleinen Euphoriewelle in die Länderspielpause reitet. Rapid II kletterte fast an die Tabellenspitze, nachdem sie den Sportklub mit 4:0 abgefertigt haben. Der Tabellenführer der Regionalliga Ost heißt aber Donaufeld, weil sie die Young Violets mit 4:1 besiegt haben. Auch die Austria Damen mussten ihre dritte Saisonniederlage einstecken, eine unnötige obendrauf. Wir haben wieder viel zu besprechen, diesmal dauert die Folge sogar unter einer Stunde.

Frage der Woche

Können die Wiener Vereine nun eine Siegesserie starten? (Stefan Novotny Markus Friebis, 10.10.2023)