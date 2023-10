Ein Podcast: Das Lederhosen Kartell

Im Zentrum des Podcasts "das Ledehosen Kartell" steht unter anderem das Käferzelt der Münchner Wiesn. Hier der FC Bayern München-Spieler Konrad Laimer und Ines-Sarah Laimer. Rechts daneben Joshua Kimmich und Lina Meyer. IMAGO/ActionPictures

6,5 Millionen Liter Bier wurden dieses Jahr auf dem Oktoberfest in München getrunken. Auch über die Menge an verspeisten Brathendln, Brezn und Schweinshaxn wissen die Wirte stolz zu berichten. Wie viel Koks aber in den Nasen so mancher Festbesucher landet, darüber wurde bislang nur gemunkelt. Alexander Gutsfeld beleuchtet in seinem Podcast Das Lederhosen Kartell die dunkle Seite der Wiesn. Von bierlaunigen Gästen, die er in einer Rikscha kutschierte, hörte er wildeste Storys über die Münchner Schickeria und deren Ausschweifungen. Im Zentrum stehen das Käferzelt und der Heart-Club, der 2019 während einer After-Wiesn-Party von 160 Polizisten gestürmt wurde: Sex, Drugs und True Crime auf Bayrisch.

Eine Serie: Drag Race Germany

Premiere der neuen Reality Show Drag Race Germany in Berlin. IMAGO/APress

Sie müssen singen, tanzen, schauspielen, choreografieren und Comedy-Nummern auf die Beine stellen, sich schminken, stylen, Outfits designen und diese aus ungewöhnlichen Materialien nähen – den Teilnehmerinnen bei Drag Race wird viel abverlangt. Doch es lohnt sich, schließlich winken der Gewinnerin des Travestiewettbewerbs 100.000 Euro Preisgeld. Was als Nischenprogramm in den USA unter der Schirmherrschaft von Drag-Superstar RuPaul begann, ist zum internationalen Franchise geworden. Nun gibt es auch einen deutschsprachigen Ableger. Auch zwei Dragqueens aus Wien sind mit von der Partie. Ob sie sich gegen die Konkurrenz aus Deutschland und der Schweiz durchsetzen, sieht man auf Paramount+.

Ein Buch: Heute ist besser

Stefan Sagmeister, Grafikdesign-Tausendsassa und rastloser Nachdenker, hat ein neues Buch herausgebracht. Der Titel lautet Heute ist besser. Darin recherchiert er unterschiedlichste Fakten und Daten zum Zustand der Welt. Und zwar von früher bis heute. Alles im Dienste einer Antwort auf die Frage "War früher alles besser?". Es wäre kein Sagmeister-Buch, wenn es keine Augenweide wäre. Der in New York lebende Österreicher kombiniert mannigfaltige Kunst mit Design, Geschichte und Statistik zu einer Art Formensprache der Zahlen, mit deren Hilfe er errechnet, dass die Welt unterm Strich besser ist, als sie sich für viele zeigt.

"Heute ist besser", 264 Seiten, Verlag Hermann Schmidt, € 35 zzgl. Versand

The North Face in der Wiener Innenstadt

Die Marke The North Face ist in Wien umgezogen. The North Face

Der deutsche Sportartikelhersteller adidas ist schon vor einiger Zeit aus dem Store ausgezogen, der Nachfolger ist nun drin: Das 1966 in Kalifornien gegründete Outdoorlabel The North Face folgte ihm auf der Brandstätte 4 in der Wiener Innenstadt nach.

The North Face, Brandstätte 4, 1010 Wien

FR!TZ Eyewear eröffnet auf der Mariahilfer Straße

"Brillen. Weiter nichts." Das ist das Motto des Brillenlabels "FR!TZ Eyewear", das gerade sein erstes Geschäft in Österreich im 6. Wiener Bezirk eröffnet hat. Der moderne Store bietet neben persönlicher Beratung von drei Optikern auch Kaffee und kleine Snacks. Auf über 30 Quadratmetern kann man Blicke auf die handgefertigten (Sonnen-)Brillen werfen und den ein oder anderen Look ausprobieren. Produziert werden die Brillen übrigens in Österreich und im italienischen Cadore-Tal. Wer sich schon länger eine neue Brille zulegen wollte: Zur Eröffnung erlässt das Unternehmen 50 Prozent auf Brillengläser und gibt 20 Euro Rabatt beim Kauf einer Sonnenbrille. Happy Shopping!

FR!TZ Eyewear, Mariahilfer Straße 115, 1060 Wien

Bunte Partynacht beim "Circus"

Am 14.10. macht Österreichs größte Gay-Party einen Stopp in der Arena Wien. Unter dem Namen "Big Business" trifft ab 23 Uhr Gay Clubbing auf Wallstreet. Schon seit 12 Jahren feiert "Circus" animierte Partys mit internationalen DJs, GoGo Boys und Dragqueens. Energiegeladene Stimmung ist also vorprogrammiert. Ein reguläres Vorverkaufsticket variiert zwischen 27 und 37 Euro und kann online, in der Kaiserbründl Herrensauna (Weihburggasse 18-20, 1010 Wien) oder direkt vor Ort an der Abendkassa erworben werden. Wir wünschen frohes Feiern!

Circus-Big Business, Baumgasse 80, 1030 Wien

Startschuss für das re:pair Festival

Bestandteil des Festivals: Die Ausstellung „Confessions of a T-Shirt" Repair-Festival

Von 13.10 bis 5.11. steht beim re:pair Festival alles im Zeichen des Reparierens und Wiederverwertens. Los geht's in der Brotfabrik mit einem Konzert des Vokalensembles unter der Leitung von Marko Kölbl und der Eröffnung der Ausstellung „Confessions of a T-Shirt", das die Lebensgeschichte und Weltreise eines Oberteils erzählt. Zusätzlich wird das Thema Reparieren in zahlreichen Workshops, Talks und Ausstellungen aufgegriffen. Das Festival findet an drei Stationen mit 130 Veranstaltungen statt. Der Eintritt ist frei. Sogar kaputte Dinge von daheim können mitgebracht werden. Alles wird kostenlos in Ordnung gebracht: Von Elektrokleingeräten über Gitarren bis hin zu Möbeln. Veranstalterin Tina Zickler freut sich auf Ihr Kommen!

Kulturhaus Brotfabrik, Absberggasse 27, 1100 Wien, 13. bis 20.10.

Volkskundemuseum Wien, Laudongasse 15-19, 1080 Wien, 21. bis 28.10.

SOHO Studios, Liebknechtgasse 32, 1160 Wien, 29.10. bis 5.11.

Von Köck ist zurück

Ein Funken Luxus: Der Juwelier Von Köck hat nach einer siebenmonatigen Umbauphase seinen Store am Graben in Wien wiedereröffnet. Der neu gestaltete Laden bietet eine breite Auswahl an Schmuck und Uhren für jeden Anlass. Geschäftsführer Felix Köck setzt bei seinen Edelsteinen auf traditionelle Handwerkskunst und innovative Ansätze. Wer es gerne glitzern sieht, ist hier an der richtigen Adresse.

Von Köck, Am Graben 22, 1010 Wien

(RONDO, 14.10.2023)