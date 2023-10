Motivzuckerln zählen zur Spitzenklasse des Handwerks - und können individuell angepasst werden. Antonia Berger / Servus-Verlag

Blickt man durch das Schaufenster, sieht man, wie per Hand eine dicke weiße Zuckermasse geknetet wird. Mit viel Kraft wird sie wie ein Kaugummi langgezogen, in dünne Würste gerollt und gehackt. Betritt man die Arbeitsstätte mit bunter Decke und modernen weißen Wandfliesen, ist man sofort umhüllt von warmer Luft und picksüßen Gerüchen nach Orange, Zitrone und Bratapfel. Es sind Aromen, die wohlige Emotionen aus der Vergangenheit erwecken.

Nebenan im Shop ist man zurück in einer Zeit, in der ein Zuckerl noch die Belohnung der Oma für braves Benehmen oder eine gute Schulnote war. Die urigen Apothekerkästchen aus Holz sind gefüllt mit allem, was Naschkatzen so begehren: farbenfrohen Fruchtgelees, harten und weichen Drops, Lollis und Zuckerstangen, so weit das Auge reicht.

Es ist die Zuckerlwerkstatt von Christian Mayer und seiner Frau Maria Scholz, die Kindheitserinnerungen wiedererwachen lässt. Täglich werden hier vor den Augen der Wienerinnen und Touristen mehrere Tausend Zuckerln in verschiedenen Sorten, Farben und Formen per Handarbeit hergestellt. Das Ehepaar verliebte sich 2011 bei einer Stockholm-Reise in diese Art der Zuckerlproduktion. Damals war er noch Musiker und sie Juristin. Mittlerweile betreiben Mayer und Scholz vier Standorte in Wien und Salzburg mit insgesamt 30 Angestellten, die gut 24.000 Kilo Süßwaren pro Jahr produzieren. Der Preis für ein Glas Motivzuckerln beläuft sich auf 7,50 Euro. Am 23. November erscheint Mayers Buch Das Zuckerl, in dem er seine Leidenschaft für das Handwerk und dessen Geschichte mit der Welt teilt.

Schubladen voller Zuckerln

Das Nostalgiekonzept geht auf. Mayer erlebt täglich, wie Großeltern mit ihren Enkeln in sein Geschäft kommen und das erste Mal seit Jahrzehnten wieder einen Wiener Klassiker wie das Seidenzuckerl in der Hand halten. Beim Besuch stehen vor dem Geschäft zwei ältere Damen, die die Handarbeit mit Spannung und einem Schmunzeln beobachten. Man fragt sich, welche Erinnerungen gerade in ihnen geweckt werden. Christian Mayer selbst denkt gerne an seine zwei Omas zurück, die Schubladen voller Zuckerln hatten. Wenn ihm seine Oma als Kind ein Hustinettenbonbon gab, hielt seine Freude den ganzen Tag an.

Seidenzuckerln sorgen für ein knuspriges Beißerlebnis. Antonia Berger / Servus-Verlag

Doch wie nachhaltig ist ein Konzept, das auf den Erinnerungen der älteren Generationen basiert? Führungen durch die Schaumanufaktur inklusive Kostproben zeigen, dass auch Schulklassen von der Nostalgiebombe fasziniert sind. "Bei jungen Leuten merkst du den Hang zum Analogen. Das Handy ist dann eineinhalb Stunden weg, und sie schauen gebannt dem Handwerk zu." Als einer der Letzten seiner Zunft in Österreich macht Christian Mayer das aufwendige Handwerk wieder greifbar und hofft, so Kindheitserinnerungen über Generationen weiterzutransportieren.

Mayers Zuckerln sind auch ein beliebtes Geschenk für Mitarbeiterinnen verschiedenster Firmen. Unternehmen können für Feiern und andere Anlässe Zuckerln mit eigenem Logo bestellen. Mit Spachtel und Schere werden dann beliebige Schriftzüge oder Motive in die Süßwaren gebracht. "Das ist einfach besser als der hundertste Kugelschreiber aus China." Außerdem ist süßer Geschmack bei Jung und Alt mit positiven Emotionen und einer behüteten Kindheit verbunden. "Es gibt nichts auf der Welt, was ungenießbar und gleichzeitig süß ist. Unser Körper hat gelernt, dass Süßes sicher ist. Die Muttermilch ist schon süß", erklärt Mayer.

Zuckerln müssen nicht gesund sein

Es ist sicherlich von Vorteil für Mayer, dass man bei der Zuckerlwerkstatt eher an Nostalgie, Tradition und Handwerk denkt als an Ernährung und Gesundheit. Befeuert er damit eine problematische Entwicklung in einer Gesellschaft, die sowieso schon zu viel Zucker konsumiert? Zucker an sich sei ein essenzieller Energielieferant, aber "die Dosis macht das Gift", sagt Mayer. Er möchte seinen Kundinnen und Kunden nicht vorgaukeln, dass ein Zuckerl gesund sei. Es geht vielmehr um die Balance. Zuckerfreie Zuckerln kommen für ihn beispielsweise nicht infrage: "Zuckerfrei heißt nicht, dass es gesund ist. Wenn man sich anschaut, mit welchen Ersatzstoffen sehr viele Sachen gesüßt werden, ist das alles andere als gut für unseren Körper." Es ist also wichtig, die Nascherei bewusst, in Maßen und mit der entsprechenden Hingabe zu genießen. (RONDO, Anna Haubiz, 17.10.2023)

Wissenswertes über die Kunst der Zuckerbäckerei hält Christian Mayer in seinem Buch fest, damit das Handwerk und seine Geschichte nicht in Vergessenheit geraten. Lisa Haunschmid