Samantha Sloyan als Tamerlane Usher in "Der Untergang des Hauses Usher". EIKE SCHROTER/NETFLIX

Die wahrscheinlich berühmteste Verfilmung von Edgar Allen Poes "Der Untergang des Hauses Usher" stammt aus dem Jahr 1960. Roger Corman, Ikone des B-Films, führte Regie. Die Figur des melancholischen Sir Roderick, der von seiner untoten Schwester ungnädig verfolgt wird, spielte Vincent Price. Es wird ausgiebig gekreischt und vor Entsetzen geschrien, dunkle Nebel steigen auf, schwere Gewitter gehen nieder, Blitze schlagen krachend in die Villa der Ushers ein. Höhepunkt ist ein mit Ketten verschlossener Sarg, dessen Deckel sich im Moment höchster Spannung und begleitet von einem schreienden Klangorchester einen Spalt hebt und aus dem eine blutige Hand herauslugt. Der pure Horror!

Mit dergleichen G'schmackigkeiten kann die seit Donnerstag abrufbare Serienadaption von Netflix natürlich auch aufwarten. Der Gräuel gibt es in dem achtteiligen Epos zur Genüge. Eine verfilmte Nacherzählung ist "The Fall of the House of Usher" des Horrorexperten Mike Flanagan aber nicht. Die Serie spielt im Hier und Jetzt, reicht maximal bis in die 1960er-Jahre zurück und verhandelt mit den Geschicken der ruchlosen Familie Usher höchst realen Horror. Hintergrund ist die Opioidkrise in den USA.

Was es ist

"Der Untergang des Hauses Usher" gehört wahrscheinlich zu den meistverfilmten Vorlagen der Filmgeschichte. Dutzende Male gelangte die erstmals 1839 erschienene Erzählung ins Kino oder ins Fernsehen. Die erste Filmfassung erschien 1928 in der Regie von Jean Epstein und Luis Buñuel.

Sauriyan Sapkota als Prospero Usher, Kate Siegel als Camille L'Espanaye, Rahul Kohli als Napoleon Usher, Matt Biedel als Bill-T Wilson, Samantha Sloyan als Tamerlane Usher, Mark Hamill als Arthur Pym in "Der Untergang des Hauses Usher". Foto: netflix

Darum geht's in der Serie

Der gealterte Roderick erzählt am Kaminfeuer dem Staatsanwalt C. Auguste Dupin (Carl Lumbly) die ganze Wahrheit vom Untergang der Familie Usher. Alles fängt mit dem Leiden und Sterben von Rodericks und Madelines Mutter an. Wir schreiben das Jahr 1962. Die Geschwister begraben die Mutter im eigenen Garten, was sich in derselben Nacht als keine gute Idee erweist. Donnergrollen, flatternde Gardinen, es kommt, wie es kommen muss: Das Grab ist leer, Fußspuren führen zum Haus. Mama ist zurück! Die Stunden unter der Erde haben sie, so scheint's, stärker gemacht, der Regen stört sie auch nicht. Das bekommt der herzlose Chef schmerzhaft zu spüren, die Kinder stehen daneben und schauen entsetzt zu: Mummie!

"Eine bemerkenswerte Frau", wird Roderick dem Publikum danach sagen. Da ist er schon stolz. Auch, weil sie scheinbar nie gestorben ist: "Sie steht direkt hinter Ihnen." Beweisen lässt sich das freilich nicht, es kommt aber noch einiges zusammen. Mutter Usher ist nicht die Einzige, die fürchterliche Rache für die üblen Taten der Familie nimmt.

Das kommt daher, dass Roderick Usher und seine Schwester Madeline (Bruce Greenwood und Mary McDonnell) im Erwachsenenalter Eigentümer eines Pharmariesen sind, der sein Geld mit Schmerzmedikamenten macht, die Opium enthalten und süchtig machen. An dieser Stelle dockt "Usher" an die bis heute wirkende Opioidkrise an.

Bruce Greenwood als Roderick Usher in "The Fall of the House of Usher". EIKE SCHROTER/NETFLIX

Die Opioidkrise in den USA

1995 bringt das US-Pharmaunternehmen Purdue das Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt. Hinter dem Unternehmen stehen Mortimer und Raymond Sackler. Das auf Opioidbasis hergestellte und offiziell zugelassene Medikament wird als Wundermittel gegen Schmerzen gehandelt. Es wirke, ohne süchtig zu machen. "Weniger als ein Prozent" würden abhängig, lautet der Werbespruch des Familienunternehmens Sackler. Eine Sensation. Ärzte verschreiben das Mittel in Mengen. Bis heute hat Purdue mit Oxycontin rund 35 Milliarden Dollar Umsatz gemacht – und Hunderttausende in eine offiziell zugelassene Drogensucht getrieben.

Anders als vom Unternehmen verkauft, macht Oxycontin sehr wohl abhängig. Purdue wusste das mit geschickten Marketingstrategien zu verschleiern. Zwischen 2006 und 2012 versorgten Pharmafirmen den US-Markt mit mehr als 76 Milliarden Pillen, die süchtig machende Oxycodone und Hydrocodone enthielten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC sind seit 2000 mehr als 450.000 Menschen an Überdosierungen gestorben.

Purdue wurde mehrfach verurteilt und ist inzwischen insolvent. Kritiker sehen in dem Konkurs jedoch ein Manöver. Ein Teil des Familienvermögens liege auf ausländischen Konten. Nach einem Vergleich soll das Unternehmen 4,5 Milliarden US-Dollar zahlen. Schadenersatzprozesse laufen noch immer. Die Familie Sackler lehnt bis heute jede Verantwortung ab. Opioidsucht ist in den USA nach wie vor verbreitet. Vier Prozent der Abhängigen sterben jährlich an einer Überdosis.

Wer mehr darüber wissen will, kann das in "Painkillers" bei Netflix nachschauen oder – faktengetreuer – in "Dopesick" auf Disney+. In ihrer Gier und Rücksichtslosigkeit nimmt sich Mike Flanagan die Sacklers zum Vorbild für das Usher-Haus. Jedenfalls sind die Kinder Sir Rodericks reiche, verwöhnte Fratzen, die es nur auf das Erbe des Alten abgesehen haben. Diese Familie präsentiert sich als eine Mischung aus Addams Family und der Roy-Sippe aus "Succession". Really bad people!

"The Fall of the House of Usher" mit Mary McDonnell als Madeline Usher. EIKE SCHROTER/NETFLIX

Woran es erinnert

Die Serie spielt mit den Figuren aus der Originalerzählung und dem Haus als verdichtetem Ort des Geschehens und ist wie heutzutage üblich in verschiedene Handlungsstränge und Spielorte zerlegt. Es gibt Rückblicke, ein großes Figurenensemble und sparsam und doch wirkungsvoll eingesetzte Horroreffekte. Platz ist auch für Querverweise auf andere Erzählungen Poes, etwa "Das Pendel"( Episode 7) oder "Der Rabe" (Episode 8). In ihrer Verkommenheit erinnern die Ushers an Mitglieder einer weiteren versauten Sippe, nämlich an Teile der Familien Barateon aus "Game of Thrones".

Das neuere Horrorgenre ist nicht selten zugleich Kapitalismuskritik. Schuld am Unheil sind die Neoliberalisten natürlich selbst. In ihrer Geldgier haben sie ein Horrorreich und Monster erschaffen. Ihnen kommt man nur mit anderen Monstern bei. Wer ist unheimlicher? Die Lebenden oder die Toten?

The Fall of the House of Usher | Official Trailer | Netflix

She's coming for them all. In this wicked series from Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) and based on the works of Edgar Allan Poe, ruthless siblings Roderick and Madeline Usher have built Fortunato Pharmaceuticals into an empire of wealth, privilege a Netflix

Wer hat's gemacht?

"Der Untergang des Hauses Usher" wurde entwickelt von Mike Flanagan. Der Mann kann auf allerbeste Referenzen verweisen: In "Midnight Mass", "Spuk in Hill House", "Spuk in Bly Manor" und "Gänsehaut um Mitternacht" hat er mehrfach das Fürchten gelehrt. Geboren 1978, stammt Flanagan aus Salem in den USA. Dort wurden Ende des 17. Jahrhunderts 19 Frauen als Hexen verurteilt und verbrannt. "Brennen muss Salem" heißt eine berühmte Vampiresse von Stephen King. Das Gespür für den Horror hat Flanagan womöglich in seiner DNA. Der Mann kann das. (Doris Priesching, 12.10.2023)