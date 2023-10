Die Zeiten, in denen Aufsichtsgremien als Konsortium der Abnicker verschrien waren, sind längst vorbei. Damit haben sich in den vergangenen Jahren auch die Anforderungsprofile an Personen in den Aufsichtsräten gewandelt, die Haftungsfragen detto. Auch das Personalthema ist – nunmehr qualifiziert als Risikothema – in die Aufsichtsräte vorgerückt. Dort, wo Personalfragen nicht schon zu den strategischen Themen gehören, müssen Unternehmen diese zu solchen machen.

Gundi Wentner, über 30 Jahre im Executive Search mit Vorstandsbestellungen beschäftigt, nennt klar als Priorität der Aufseher: "die operative Spitze optimal besetzen". Klartext: Fehlbesetzungen im Vorstand vermeiden. Es sei eben auch darauf zu achten, wie eine Person tickt und wie sie im Team performen kann, wie komplementäre Qualitäten im operativen Führungsgremium zusammenwirken.

Board Consulting: Gundi Wentner, Tamara Kapeller, Christian Havranek. Niko Havranek

Neue Anforderungen

Gemeinsam mit Aufsichtsrätin Tamara Kapeller und Christian Havranek, mit dem Gundi Wentner eine langjährige Geschäftsbeziehung in der Personal- und Führungsberatung (zuerst Wentner/Havranek, dann Deloitte) verbindet, hat sie nun Board Consulting gegründet.

Es gehe wesentlich um die Trennung von Suche und Assessment der Person für eine Vorstandsfunktion, um Interessenkonflikte zu vermeiden, sagen die Unternehmer. Die drei wollen dafür Expertise und Know-how liefern.

Und es geht im Großen um die völlig neuen Anforderungen in Sachen Governance, People & Culture, die mit dem ESG-Regime nun auch auf die Aufsichtsräte zukommen. Dabei sind nicht nur Daten plus Reportings und deren Aussagekraft Thema, sondern auch die Fähigkeit, die Personalstrategie mit dem Vorstand zu diskutieren, zu hinterfragen. (kbau, 10.10.2023)