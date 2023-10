Wien - Dass der (VfGH) wesentliche Teile des ORF-Gesetzes aufgehoben hat, wertet Burngenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer Aussendung als "großen demokratiepolitischen Erfolg und historische Chance für die Medienlandschaft in Österreich". Das Land Burgenland hatte 2022 beim VfGH einen Antrag auf Normenprüfung gestellt. Auslöser waren "Sideletter" der früheren und gegenwärtigen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ bzw. ÖVP und Grüne zu ORF-Personalbesetzungen. Der Gesetzgeber müsse jetzt "für jenes Maß an politischer Unabhängigkeit sorgen, das die Bundesverfassung eigentlich vorsieht“. Er erwarte "dass dieser Reformprozess unter größtmöglicher Transparenz und unter Einbindung aller wesentlichen Akteure des gesellschaftlichen Lebens erfolgt", so Doskozil.

Sieht einen "demokratiepolitischen Erfolg": Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. APA/ROBERT JAEGER

Durch das VfGH-Erkenntnis bestätigt sieht sich auch SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar: "Der übermäßige Einfluss der Regierung auf Stiftungsrat und Publikumsrat verletzt die Unabhängigkeit des ORF", so Duzdar. Es brauche "möglichst rasch eine Gremienreform, die das VfGH-Urteil umsetzt und die Unabhängigkeit sicherstellt". Wenn das ORF-Gesetz gegen das Gebot der Unabhängigkeit verstoße, "dann muss das umgehend geändert werden und darf nicht warten". Ziel einer Reform sollten laut Duzdar "neue Entsendungsmodelle in die Gremien, transparente Personalentscheidungen, mehr Qualität der Personalentscheidungen und insgesamt mehr Vielfalt in den Gremien sein".

Medienministerium: "Erkenntnis wird geprüft"

Aus dem von Susanne Raab (ÖVP) geführten Medienministerium heißt es auf Anfrage zur VfGH-Entscheidung: "Das Erkenntnis des VfGH wurde uns übermittelt und wird derzeit von den Fachexpertinnen und Fachexperten des Verfassungsdienstes geprüft. Überraschend ist jedenfalls, dass die Gremienstruktur seit Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert ist, und dies jetzt mit einem Mal verfassungswidrig ist."

Thomas Zach, Vorsitzender des Finanzausschusses im Stiftungsrat und Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte sagt zur Entscheidung: "Der Stiftungsrat war, ist und bleibt handlungsfähig im Sinne des gesetzlichen Auftrags. Alles andere liegt im Auftrag der Bundesregierung und des Parlaments."

ORF-Stiftungsratvorsitzender Lockl: "Nun Klarheit"

Mit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshof (VfGH), herrsche "nun Klarheit, welche gesetzlichen Bestimmungen verfassungskonform sind und welche nicht", reagierte ORF-Stiftungsratvorsitzender Lother Lockl. Positiv sei das eindeutige Bekenntnis des VfGH zur Unabhängigkeit und Pluralität des ORF: "Diese Unabhängigkeit ist das Fundament des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."

Für die Tätigkeit in den kommenden Monaten ist wichtig, "dass die Stabilität und Handlungsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt ist", betonte Lockl. Die Arbeit im Stiftungsrat funktioniere, alle Beschlüsse des Stiftungsrates würden uneingeschränkt aufrecht bleiben. "Es ist nun Aufgabe des Gesetzgebers, für neue gesetzliche Bestimmungen zu sorgen", so Lockl.

Blimlinger fordert rasche ORF-Gremienreform

"Wir nehmen das heute veröffentlichte Erkenntnis des VfGH sehr ernst und verstehen es als Auftrag an die aktuelle Bundesregierung, nach eingehender Prüfung unverzüglich die Arbeit an einer Gremienreform im ORF aufzunehmen", reagierte Eva Blimlinger, Mediensprecherin im grünen Parlamentsklub, auf das VfGH-Erkenntnis. "Die Grünen fordern seit Jahren eine Gremienreform, in der Vergangenheit gab es jedoch in keiner Regierung eine Mehrheit für dieses Vorhaben", sagt Blimlinger. Man sehe "die Entscheidung des Gerichtshofs deshalb positiv". Da künftig jeder Haushalt in Österreich zur Finanzierung des ORF beitrage, sei es umso wichtiger, "die öffentliche Akzeptanz und das Vertrauen an die Unabhängigkeit des ORF weiter zu stärken". Die Gremienreform komme "da zum richtigen Zeitpunkt". Die Umsetzungsfrist bis März 2025 bedeute auch, "dass noch die aktuelle Regierung dieses Vorhaben umsetzen muss, damit es zeitgerecht dem Parlament zugeleitet werden kann".

Neos froh über Urteil

"Sehr froh über das heutige Urteil", das sie nicht überrasche, zeigte sich Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz. Es sei "endlich Zeit" für eine Gremienreform. Das bedeute, dass das "ORF-Gesetz zurück an den Start muss". Es gehe um Grundsätzliches, daher müssten nun alle Parteien zurück an den Tisch. Den Start eines gemeinsamen Prozesses, der neben allen Parteien auch ORF-Mitarbeitende und die Zivilgesellschaft einschließt, forderte auch Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter. Man müsse darüber sprechen, was die Aufgaben des ORF sind, wie er entpolitisiert werden könne und ganz am Ende, "wie finanzieren wir ihn".

Dass die Österreicher ab 1. Jänner 2024 "für einen jetzt auch noch in Teilen verfassungswidrigen, durchpolitisierten ORF mit einer 'Zwangssteuer' bezahlen müssen, ist ein einziger Skandal", kritisieren FPÖ-Chef Herbert Kickl und FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung. Für Schwarz-Grün wäre es ihrer Ansicht nun erstes Gebot, "sofort für eine Abschaffung der ORF-'Zwangssteuer' zu sorgen und anstatt einer Reparatur des ORF-Gesetzes gleich eine Totalreform des ORF in Richtung eines verschlankten 'Grundfunks'einzuleiten".

VÖZ sieht "eindeutige Bestätigung"

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) sieht im Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) eine "eindeutige Bestätigung" seines Fünf-Punkte-Programms zum ORF. "Eine Gremienreform sowie die Entpolitisierung und Verkleinerung des Stiftungsrates ist eine der Kernforderungen unseres Fünf-Punkte-Programms, das wir bereits im Mai vorgelegt haben", sagt VÖZ-Präsident Markus Mair, "dass eine umfassende ORF-Reform mehr als überfällig ist, wird nun auch durch den VfGH bestätigt".

Der ORF sei "bei der Berichterstattung zur Objektivität und Unabhängigkeit gegenüber den politischen Parteien und Lobbys verpflichtet, dies sollte sich auch in der Bestellung und Zusammensetzung der Gremien entsprechend widerspiegeln", so Mair, "hier ist zur Stärkung der Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Marktteilnehmers nicht nur die Überarbeitung der Gremien, sondern eine Gesamtreform erforderlich."

Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz postete auf X (vormals Twitter): "Durch das Erkenntnis des #VfGH wird der #ORF im Jahr 2024 existentiellem parteipolitischem Druck ausgesetzt. Hoffentlich beweisen die Parlamentsparteien, dass Sie mit breiter Mehrheit die geforderten Änderungen umsetzen, ohne das Unternehmen im Wahljahr zu lähmen oder zu gefährden."

(red, 10.10.2023)