Das VfGH-Erkenntnis sei ein klarer Auftrag an die aktuelle Regierung. Neos fordern, das ORF-Gesetz müsse "zurück an den Start"

Wien – "Wir nehmen das heute veröffentlichte Erkenntnis des VfGH sehr ernst und verstehen es als Auftrag an die aktuelle Bundesregierung, nach eingehender Prüfung unverzüglich die Arbeit an einer Gremienreform im ORF aufzunehmen": So reagierte Eva Blimlinger, Mediensprecherin im grünen Parlamentsklub, am Dienstag auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Noch bevor das neue ORF-Gesetz mit einer Haushaltsabgabe von allen in Kraft tritt, hat der Verfassungsgerichtshof weitere Teile des Gesetzes für verfassungswidrig erklärt – der STANDARD berichtet. Der VfGH erteilt der Bundesregierung den Auftrag, das Gesetz bis März 2025 zu reparieren.

Sieht im VfGH-Erkenntnis in Sachen ORF-Gesetz einen Auftrag an die aktuelle Regierung: Eva Blimlinger, Mediensprecherin im grünen Parlamentsklub. APA/ROLAND SCHLAGER

"Die Grünen fordern seit Jahren eine Gremienreform, in der Vergangenheit gab es jedoch in keiner Regierung eine Mehrheit für dieses Vorhaben", sagt Blimlinger. Man sehe "die Entscheidung des Gerichtshofs deshalb positiv". Da künftig jeder Haushalt in Österreich zur Finanzierung des ORF beitrage, sei es umso wichtiger, "die öffentliche Akzeptanz und das Vertrauen an die Unabhängigkeit des ORF weiter zu stärken". Die Gremienreform komme "da zum richtigen Zeitpunkt". Die Umsetzungsfrist bis März 2025 bedeute auch, "dass noch die aktuelle Regierung dieses Vorhaben umsetzen muss, damit es zeitgerecht dem Parlament zugeleitet werden kann".

"Zurück an den Start"

Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger zeigte sich bei einer Pressekonferenz "sehr froh über das heutige Urteil", das sie nicht überrasche. Es sei "endlich Zeit" für eine Gremienreform. Das bedeute, dass das "ORF-Gesetz zurück an den Start muss". Es gehe um Grundsätzliches, daher müssten nun alle Parteien zurück an den Tisch. Den Start eines gemeinsamen Prozesses, der neben allen Parteien auch ORF-Mitarbeitende und die Zivilgesellschaft einschließt, forderte auch Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter. Man müsse darüber sprechen, was die Aufgaben des ORF sind, wie er entpolitisiert werden könne und ganz am Ende, "wie finanzieren wir ihn". (red, 10.10.2023)