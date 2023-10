AFGHANISTAN Erdbeben in Afghanistan: "Ganze Familien ausgelöscht"

Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan begraben die Überlebenden ihre Toten in Massengräbern. Verzweifelt suchen sie zudem in den Trümmern nach möglichen Überlebenden. Ein Dorfbewohner erzählt, dass viele Familien komplett ausgelöscht wurden