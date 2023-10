Corona-Pandemie, Krieg, Inflation, noch ein Krieg … Der Gedanke, dieser Welt zu entfliehen, sich ein Nest im Nirgendwo zu bauen, ist dieser Tage wohl vielen Menschen gekommen. Insbesondere, wenn man kleine Kinder hat, rauben einem die Schlagzeilen regelmäßig den Atem.

Valentina und Felix in "Step by Step". stepbystepmovie.com

Im Dezember 2020 hatte ein junges Paar genau dieses Gefühl erfasst. Felix und Valentina erwarten ihr erstes Kind und können sich nicht vorstellen, es in Berlin großzuziehen. Sie wollen aufs Land ziehen, eine Farm aufbauen. Alles zwischen der Pfalz, wo Felix aufgewachsen ist, und Südamerika, wo Valentina herkommt, ist möglich. Die Wahl fällt dann doch recht schnell auf Mallorca.

Vanlife? Bitte nicht

Der Einstieg in die Netflix-Doku "Step by Step" ist maximal unangenehm: romantische Aufnahmen vom Strand, pathetisches Gerede von Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit und Rettung der Welt. Zeitgleich erfährt man, dass Felix schon einmal einen Film über seine Weltreise mit dem Fahrrad gedreht hat sowie einen weiteren über eine Reise mit einem Wohnmobil durch Südamerika. Jetzt muss man dem Reflex widerstehen, sofort abzudrehen, denn wider Erwarten ist es am Ende doch kein weiterer "Vanlife, feel good"-Film. Zumindest nicht ganz.

Google weiß es

Das "größte Abenteuer bis jetzt", wie Felix ankündigt, sieht nun so aus: Das Paar mietet auf Mallorca ein Haus mir viel Grund und versucht auf dem steinigen Boden, einen Garten anzulegen, um sich irgendwann selbst zu versorgen. So weit der Plan. Die Realität: Die beiden wissen nichts über Landwirtschaft, bei jedem Problem werden Google und Youtube konsultiert. Aber sie geben nicht auf. Und der geneigte Zuschauer sollte es auch nicht. "Step by Step" ist eine nette, hoffnungsvolle Abwechslung zwischen der harten Realität der Nachrichten und der langsam ermüdenden Serienlawine auf Netflix. Mehr aber auch nicht. (Olivera Stajić, 11.10.2023)