In einer gemeinsamen Stellungnahme zum "Terrorangriff auf die israelische Bevölkerung" haben am Dienstag österreichische Autorinnen und Autoren die Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung als Terrorakte und "Kriegsverbrechen, für die die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen", verurteilt. Gleichzeitig wird betont: "Die Überwindung des Konflikts kann nur durch Verhandlungen erreicht werden."

"Angesichts dieser Gräuel und aufgrund der besonderen historischen Verantwortung Österreichs halten wir fest: Niemand ist berechtigt, Israel das Existenzrecht abzusprechen und Israel und seine Bevölkerung aus diesem Grund anzugreifen und solche Angriffe zu unterstützen oder gutzuheißen", heißt es in der Erklärung, die etwa von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, Doron Rabinovici, Peter Rosei, Michael Köhlmeier, Monika Helfer, Michael Stavaric, Stefan Slupetzky, Esther Kinsky, Karl Markus Gauß, Staatspreisträgerin Anna Baar und den Bachmann-Preisträgerinnen Nava Ebrahimi, Maja Haderlap und Birgit Birnbacher unterzeichnet wurde. "Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Opfern dieses Angriffs, auch denen, die in Folge dieses Angriffs zu Opfern werden. Wir fühlen uns den Menschen, die sich für Frieden und Verständigung einsetzen, auf beiden Seiten eng verbunden." (APA, 10.10.2023)