Wien – Mit der Umstellung auf einen ORF-Beitrag von allen ab 2024 verzichtet das Land Wien auf die Einhebung der Landesabgabe, somit ersparen sich Wiener Haushalte 5,80 Euro pro Monat, rechnen der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) in einer Aussendung vor.

Mit 2024 hebt der ORF keine GIS für Rundfunkgeräte ein, sondern einen ORF-Beitrag. An den ORF gingen bisher 18,59 pro Haushalt plus Bundes- und Landesabgaben. In Wien sind das derzeit 28,25 Euro pro Monat. Der ORF-Beitrag wird auf 15,30 Euro für den ORF gesenkt, die Bundesabgaben entfallen, und nun auch die Wiener Landesabgabe. Das ergibt in Wien 15,30 Euro pro Monat.

Eine Erhöhung des ORF-Beitrags selbst schließt das ORF-Gesetz 2024 bis 2026 aus, allerdings mit Ausnahmen.

Die Leistungen für Kultur und Altstadterhaltung, für die die Wiener Landesabgabe bisher zweckgewidmet war, bleiben aufrecht und werden künftig aus dem allgemeinen Budget finanziert, so Hanke und Wiederkehr.

Noch im September hat sich Hanke für eine weitere Einhebung der Rundfunklandesabgabe ausgesprochen. Rund 36 Millionen Euro nimmt Wien jährlich durch die ORF-Landesabgabe ein.

Salzburg verzichtet 2024

Auch in Salzburg wurde am Dienstag eine Entscheidung verkündet: Die ORF-Landesabgabe von derzeit 4,70 Euro pro Monat wird für 2024 nicht eingehoben. Ob sie danach wieder eingeführt wird, ist noch offen. (red, APA, 10.10.2023)