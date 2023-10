Vom Donauinselfest der Wiener SPÖ gaben sich Andreas Babler (rechts) und Michael Ludwig gleichermaßen begeistert. Das gilt nicht für alle Fragen in der Partei. APA/FLORIAN WIESER

Michael Ludwig wandelt auf den Spuren Hans Peter Doskozils: Auch der Wiener Bürgermeister verlässt den Vorstand und das Präsidium der Bundes-SPÖ. Doch während Burgenlands Landeshauptmann auf diese Weise seine Opposition zur Parteispitze unterstrich, kommt Ludwigs Schritt überraschender: Schließlich hatte dieser bei der denkwürdigen Kampfabstimmung Anfang Juni nicht Doskozil, sondern den nun amtierenden Vorsitzenden Andreas Babler unterstützt.

Der Politologe Peter Filzmaier ist wohl nicht der Einzige, der eine "negative Symbolik" und ein "Signal für Konflikt" zu erkennen glaubt. Denn mit Ludwig springt der Chef jener Landesgruppe ab, die traditionell eine Führungsrolle in der Partei beansprucht. Jeder fünfte bis sechste SPÖ-Wähler kommt aus Wien.

Was steckt dahinter? Nichts weiter als das bürgermeisterliche Bedürfnis, sich voll und ganz auf die Stadtpolitik zu konzentrieren, lautet die offizielle Auskunft aus Wien. Ohnehin blieben ja noch genügend andere Wiener Genossen in den Führungsgremien vertreten. Die Landespartei unterstütze den Bund weiterhin auf allen Ebenen, sagt Ludwig selbst: "Ich werde das selbstverständlich mit allen Kräften so wie bisher auch tun."

Ludwigs angreifbare Bilanz

Wer in die Bundespartei hineinhört, stößt allerdings auf eine andere Interpretation. Nach dieser Leseart tritt Ludwig den Rückzug an, um dem Risiko einer Demütigung auszuweichen. Denn um weiter in Präsidium und Vorstand zu sitzen, müsste er sich auf dem Parteitag am 11. und 12. November von den Delegierten wählen lassen. Seine persönliche Bilanz des laufenden Jahres gibt aber Anlass zur Vermutung, dass ihm dabei ein peinlich schlechtes Ergebnis blühen könnte.

Das liegt zuerst einmal an Ludwigs Rolle bei der Vorsitzendenwahl. Trotz breit gesäter Unzufriedenheit in der Partei schlug er sich bis zum bitteren Ende der Mitgliederbefragung bedingungslos auf die Seite von Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner. Das ärgerte nicht nur Genossen in den Bundesländern, die sich von den Hauptstädtern nicht immer den Kurs vorschreiben lassen wollen. Auch in der Wiener SPÖ keimte Unverständnis.

Keinesfalls unumstritten ist überdies sein Umgang mit der Debatte über umgewidmete Schrebergartengrundstücke in den Händen des Donaustädter Bezirksvorstehers Ernst Nevrivy und anderer roter Politikerinnen. Dass es bis dato keinerlei Konsequenzen gab, konterkariert Bablers Beschwörung eines (moralischen) Neustarts der Partei.

Und dann steht Ludwig noch ziemlich allein in der Frage der Statutenreform. Außerhalb Wiens mit breitem Rückhalt ausgestattet, will Babler durchsetzen, dass SPÖ-Vorsitzende künftig stets von den Parteimitgliedern gewählt werden. Ludwig hingegen möchte diese Entscheidung in den Händen der Parteitagsdelegierten belassen.

Keine Abstimmung über Koalitionspakt

Dabei soll die Basisdemokratie ohnehin nicht allzu radikal ausfallen, erfuhr DER STANDARD. Laut Letztstand sehen die noch nicht offiziell fixierten Pläne eine Mitgliederabstimmung nur dann vor, wenn Anwärter zumindest 1.500 Unterstützungserklärungen von SPÖ-Mitgliedern mitbringen – eine anspruchsvolle Aufgabe, die Spaßkandidaten verhindern soll. Nimmt kein Herausforderer die Hürde, muss sich die amtierende Person an der Spitze lediglich der bewährten Parteitagswahl stellen.

Gar kein Thema ist entgegen Bablers Ankündigung eine verpflichtende Mitgliederabstimmung über einen etwaigen Koalitionspakt. Weil der Parteivorstand laut Statut schon jetzt eine Befragung einleiten könne, habe dies keine Priorität gehabt, heißt es aus der SPÖ-Zentrale.

Trotz dieser Abmilderung habe sich Ludwig wohl mehr Entgegenkommen Bablers erwartet, sagt ein langgedienter sozialdemokratischer Rathauspolitiker. Die Meinungsverschiedenheiten endeten nicht beim Thema Basisdemokratie. So frage sich der Kreis um den Bürgermeister, was ein sündteures Brimborium wie der neuerliche Parteitag im November denn bringe. Schließlich sei Babler ohnehin gerade gewählt worden – und ein maues Ergebnis würde den nächsten Dämpfer bringen.

Mit Unstimmigkeiten habe seine Entscheidung kein bisschen zu tun, beteuert hingegen Ludwig: "Ich bin nicht einmal mit meiner Frau immer einer Meinung." (Gerald John, 10.10.2023)