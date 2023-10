Einen Antrag des Bundeskanzlers auf Einstellung der Ermittlungen hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien zuletzt abgelehnt. APA/HELMUT FOHRINGER

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat alle Ermittlungen rund um die Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingestellt. Wie der "Kurier" berichtet, habe sich der Verdacht des Amtsmissbrauchs in keinem Fall erhärtet oder bestätigt. Die Zeitung zitiert einen Sprecher der Staatsanwaltschaft, wonach den Beteiligten die entsprechenden Einstellungsbescheide diese Woche bereits zugestellt wurden.

Im Frühjahr 2022 verursachten zwei Cobra-Beamte nach ihrem Einsatz bei der Kanzlergattin Katharina Nehammer betrunken einen Unfall mit ihrem Dienstwagen. Laut "Kurier" dürfte die Reparatur des Blechschadens, der beim Unfall entstanden war, "abzüglich der Sonderkonditionen und des Flottenrabatts in der Vertragswerkstätte" rund 513 Euro ausgemacht haben.

Die SPÖ veröffentlichte anschließend in einer parlamentarischen Anfrage ein anonymes Schreiben von einem angeblichen Cobra-Insider, in dem auch Vorwürfe laut wurden, der Kanzler könnte in der Sache interveniert haben, um die Abläufe zu vertuschen - was Nehammer selbst als unwahr zurückwies. Einen Antrag Nehammers auf Einstellung der Ermittlungen hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien abgelehnt. Nehammers Anwalt Oliver Scherbaum rechnete zuletzt dennoch mit einer baldigen Einstellung der Ermittlungen. (red, 10.10.2023)