Zeitgleich finden am Mittwoch in Wien ein israelisches Gedenken und eine palästinensische Kundgebung statt. Die Polizei ist intensiv mit der Einsatzplanung beschäftigt

Wien – Der Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel am Wochenende bewegte überall auf der Welt Menschen auf die Straße. Für Mittwochabend sind auch in Wien zwei Kundgebungen in der Innenstadt angekündigt.

Die Wiener Polizei war am Dienstag intensiv mit der Einsatzplanung für Mittwochabend beschäftigt. IMAGO/SKATA

Zum einen veranstaltet die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) um 18.30 Uhr ein Gedenken für die Opfer am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt. Man trauere um die zahlreichen unschuldigen Frauen, Männer und Kinder, die verletzt oder ermordet wurden, hieß es in einer Aussendung der IKG. Geplant ist unter anderem ein Gebet für die Menschen im Kriegsgebiet. Im Vorfeld des Gedenkens empfiehlt IKG-Präsident Oskar Deutsch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auf dem Weg zum Ballhausplatz Israel-Flaggen und andere Transparente verdeckt zu halten – aus Sicherheitsgründen.

Denn fast zur selben Zeit, um 19 Uhr, versammeln sich propalästinensische Personen vor dem Stephansdom, um, wie sie sagen, der Opfer in Palästina zu gedenken. Außerdem seien das Hissen von Palästina-Flaggen und Redebeiträge geplant. Veranstalterin ist die Organisation "Palästina Solidarität Österreich", die bereits am Wochenende vereinzelt Kundgebungen organisierte. Von einer Verurteilung der Gräueltaten der Hamas fehlte dort jede Spur. Deutsch ersucht all jene, die dem israelischen Gedenken beiwohnen, den Bereich um den Stephansplatz zu meiden.

"Ausreichend Einsatzkräfte vor Ort"

Die Lage wird jedenfalls angespannt sein, das weiß auch die Wiener Polizei. Im Lauf des Dienstags seien Beamtinnen und Beamte intensiv mit der Einsatzplanung für Mittwochabend beschäftigt gewesen, hieß es auf Anfrage des STANDARD. Man werde mit ausreichend uniformierten und zivilen Einsatzkräften vor Ort sein, betonte die Polizei. Ob bei einer Verherrlichung der terroristischen Gräueltaten während der propalästinensischen Kundgebung die Versammlung aufgelöst werde, ließ die Polizei aber offen.

Zuletzt waren die Einsatzkräfte in die Kritik geraten, da propalästinensische Kundgebungen, die unter anderem den Angriff der Terrorgruppe Hamas nicht verurteilten, nicht untersagt oder aufgelöst wurden. Aus Sicht der Wiener Polizei lag kein Auflösungsgrund vor. Sie hätte aber wohl die Möglichkeit dazu gehabt, meinten dagegen Verfassungsrechtlerinnen und -rechtler und Stimmen aus der Politik. (Max Stepan, 11.10.2023)