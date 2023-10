Armin Wolf ist nicht ganz unschuldig daran, dass sich das Verfassungsgericht mit den ORF-Gremien befasste. Im März 2022 hat "ZiB 2"-Anchor Armin Wolf in einem Blogeintrag auf die "offenkundige" Verfassungswidrigkeit der ORF-Gremien hingewiesen – nach seiner Interpretation eines Zitats von Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofs, das sich allerdings auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Republik Moldau bezog. Das Land Burgenland hat danach – im Juni 2022 – beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag auf Normenprüfung gestellt, wesentlicher Betreiber: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

"Immerhin ist seit heute klar, dass die politische Unabhängigkeit des ORF gesetzlich besser abgesichert werden muss. Und das ist ja schon mal was": ORF-Anchor Armin Wolf. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Die heutige Entscheidung des Verfassungsgerichts ist – vor allem auch symbolisch – wichtig für die politische Unabhängigkeit des ORF, aber sie ist auch vergleichsweise zurückhaltend", kommentiert Armin Wolf jetzt nach dem Erkenntnis der Höchstrichter in seinem Blog, "das Gericht hält nur den übergroßen Einfluss der Bundesregierung (beim Stiftungsrat) und des Bundeskanzlers (beim Publikumsrat) für problematisch – und dass Stiftungsräte bei Neuwahlen vorzeitig abberufen werden können."

Was Wolf schade findet

Wolf: "Wenn das Gesetz also nur so repariert wird, dass es dem heutigen Erkenntnis formal gerade noch genügt, ändert sich an der – quasi permanenten – Mehrheit der Regierungsparteien im Stiftungsrat nur sehr wenig." Das wäre "extrem bedauerlich", so Wolf.

Schade findet er auch, dass das Gericht weder die vom Gesetz vorgeschriebenen offenen Abstimmungen aufgehoben hat noch die sogenannten Freundeskreise – also die parteipolitischen Fraktionen – stärker problematisiert habe. Und er macht auch darauf aufmerksam: "Gleich gar nicht angefochten wurde im Antrag des Burgenlands, dass die Länder-Stiftungsräte praktisch freihändig von den jeweiligen Landeshauptleuten ausgesucht werden können, und das bizarre 'Anhörungsrecht' der Landeshauptleute bei der Bestellung von ORF-Landesdirektor:innen."

"Historische Chance"

"Der heutige VfGH-Entscheid wäre natürlich trotzdem eine historische Chance, die ORF-Gremien völlig neu – und wirklich unabhängig – aufzustellen", so Wolf. Er beschreibt den "natürlichen" Interessenkonflikt der Politik so: "Sie müsste ihren eigenen Einfluss auf den ORF beschränken. Das wäre eine nahezu prototypische Aufgabe für einen 'Bürgerrat', der dazu ein Modell ausarbeiten könnte, ich habe das schon vor langer Zeit einmal vorgeschlagen."

Er sei "leider nicht sehr optimistisch, dass das passieren wird. Aber immerhin ist seit heute klar, dass die politische Unabhängigkeit des ORF gesetzlich besser abgesichert werden muss. Und das ist ja schon mal was". (red, 10.10.2023)