Die Fahrzeiten könnten sich wegen Umleitungen um bis zu 90 Minuten verlängern.

Wien/Innsbruck/Salzburg – Weil die Deutsche Bahn (DB) Bauarbeiten im Deutschen Eck plant, hat die ÖBB Einschränkungen für den Zugverkehr zwischen Tirol und Salzburg angekündigt. Von 16. Oktober bis 26. November sei mit einem geänderten Fahrplan zu rechnen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Der Großteil der Railjet-Züge werde demnach über Zell am See umgeleitet. Auch werde für diese Züge ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisende wurden gebeten, sich im Vorfeld zu informieren.

Ausfälle und Umleitungen

Abfahrtszeiten der Busse im Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Kufstein, Wörgl, Jenbach und Innsbruck (je nach Haltemuster) können vom regulären Zugfahrplan um bis zu 15 Minuten abweichen, teilte die ÖBB mit. Die Fahrtzeit könne sich um bis zu 30 Minuten verlängern. Teilweise sollen die RJ- beziehungsweise RJX-Züge zwischen Wörgl und Salzburg über Zell am See umgeleitet werden. Bei diesen Zügen entfalle dann jedoch der Halt in Kufstein, hieß es von den Bundesbahnen. Zudem könne sich die Fahrtzeit bei der Umleitung über Zell am See um bis zu 90 Minuten verlängern.

Mehrere Zugverbindungen über Salzburg in Richtung München, Frankfurt am Main beziehungsweise retour fallen laut ÖBB für die Dauer der Bauarbeiten aus. Die betroffenen RJ-, RJX- und EC-Verbindungen starten beziehungsweise enden jeweils am Salzburger Hauptbahnhof. Zudem fallen die Nightjet-Züge von Wien nach Paris beziehungsweise von Paris nach Wien am 30./31. Oktober und am 31. Oktober/1. November aus. (APA, 10.10.2023)