In Paris nerven die Bettwanzen. REUTERS/Manuel Ausloos

In diesen Zeiten sucht man wieder einmal verzweifelt nach Nachrichten, die einen zumindest etwas aufbauen: Die Meldung aus der Wissenschaft, dass eine Software entwickelt wurde, die verhindert, dass im Internet kursierende Bilder und Videos unter Einsatz von KI zu Deep Fakes umgewandelt werden können, wäre so eine. Die Gefahr wird immerhin kleiner, dass ein Filmchen Ihrer Einserkastlschreiberin auftaucht, in dem sie ... zum Beispiel einen Lobgesang auf die kulinarischen Segnungen und sozialen Leistungen von McDonald's bei der Ernährung des gemeinen Volkes anstimmt.

Aber ernsthaft jetzt. Kaum freut man sich, kriegt man schon wieder eines auf den Deckel. Oder in den Po, einen Biss nämlich. Nun ist die Pariser Bettwanzen-Story natürlich eine aufgelegte Boulevard-Gschicht, da werden online en masse bewegte Bilder von krabbelnden Wesen dazugestellt, die überall aufgenommen sein können, nur wahrscheinlich nicht in französischen Betten oder Zügen. Aber sehr grauslich ist das Ganze trotzdem.

Der Macron könnte einem, würde er nicht sein Elite-Näschen oft gar so hoch tragen, wirklich leidtun. Olympia und Paris: eine versaute Seine mit versauten – weil aus Sicherheitsgründen von Bouquinistes gesäuberten – Ufern. Die Bettwanzen. Und Ratzen. Na ja, gibt es überall. Und den Seine-Buchhändlern wird immerhin für die Zeit ihres Exils eine Art Kraal gebaut, wo sie ausgestellt werden und ausstellen dürfen. (Gudrun Harrer, 10.10.2023)