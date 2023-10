Aufgrund eines Fehlers des Notars und des Gerichts ging ein Nachlass fälschlicherweise an die Frau. Die Erben klagten nun erfolgreich die Republik

Ob der Mann wirklich sein gesamtes Vermögen an die Pflegerin vererben wollte, ging aus dem mutmaßlichen Testament nicht klar hervor. imago images/Westend61

Ganze 1,5 Millionen Euro vererbte ein Mann per handschriftliche Verfügung an seine Pflegerin – nur dass das Testament eigentlich nicht gültig war. Weil das sowohl der Notar als auch der Richter übersahen, muss die Republik nun die wahren Erben entschädigen, wie aus einem aktuellen Urteil des Obersten Gerichtshofs hervorgeht (OGH 20.9.2023, 1 Ob 102/23s).

Der Erblasser, ein Pensionist, war 2016 ledig und kinderlos verstorben. Zwei Tage nach seinem Tod kam eine Pflegerin in die Kanzlei des Notars und übergab ihm die Schlüssel des Verstorbenen sowie ein Kuvert mit einer handschriftlichen Verfügung. Demnach sollte die Pflegerin die "alleinig Begünstigte" des Mannes sein, die Verfügung allerdings den "Zweck der Betreuungen" erfüllen.

Der als Notar eingesetzte Gerichtskommissär und das Gericht werteten das Schriftstück als Testament. Die 1,5 Millionen Euro gingen deshalb zunächst an die Pflegerin. Die gesetzlichen Erben, Cousins und Großcousins, die in Italien leben, zogen daraufhin vor Gericht und fochten das Testament an.

Geld "uneinbringlich"

Zwar bekamen die gesetzlichen Erben recht, das Urteil half ihnen allerdings nicht weiter. Zum Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung war das Geld aus dem Erbe nämlich bereits "großteils uneinbringlich", wie der Gerichtshof in seiner Entscheidung schreibt. Die Pflegerin hatte das Geld verprasst, sagt Rechtsanwalt Albert Heiss, der die gesetzlichen Erben vertritt. Abgesehen von 660.000 Euro auf einem Wertpapierkonto war von der Pflegerin nichts mehr zu holen.

Die Erben zogen deshalb noch einmal vor Gericht. Diesmal richteten sie sich mit einer sogenannten Amtshaftungsklage aber direkt gegen die Republik Österreich und verlangten knapp eine Million Euro. Das Argument: Sowohl Notar als auch Gericht arbeiten im Auftrag des Staates. Für deren Fehler müsse die öffentliche Hand einstehen.

Höchstgericht drehte Entscheidung

Vor dem Landesgericht und dem Oberlandesgericht Innsbruck blitzten die Erben ab. Notar und Richter hätten davon ausgehen dürfen, dass es sich bei der handschriftlichen Verfügung um ein formgültiges Testament handle.

Der Oberste Gerichtshof sah das nun anders und gab den gesetzlichen Erben recht: Notar und Gericht hätten das Schriftstück kritischer sehen müssen. Die Formulierung in der Verfügung deute "eher auf eine Vollmacht" hin und sei keinesfalls ein unbedenkliches Testament gewesen. Zudem hätte das Gericht den gesetzlichen Erben mehr Zeit geben müssen, selbst Ansprüche zu erheben.

Die Republik Österreich muss nun Schadenersatz zahlen – zumindest an jene beiden gesetzlichen Erben, die dem Gericht während des Verfahrens bereits bekannt waren und die daher leicht hätten informiert werden können. Über die genaue Höhe wird weiter prozessiert. Der Schaden dürfte aber mehrere 100.000 Euro betragen.

Vererbung an Pfleger erlaubt

Laut der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs sind Testamente, die Pflegerinnen oder Pfleger als Begünstigte einsetzen, übrigens generell zulässig. Zwar dürfen sie während der Betreuungstätigkeit keine Geschenke annehmen, dieses Verbot gilt aber nicht für Testamente. Der Zweck des Verbots ist laut Höchstgericht, Erblasser zu schützen, nicht aber ihre gesetzlichen Erben.

Unumstritten ist die aktuelle Rechtslage nicht. Gregor Christandl, Professor für Zivilrecht an der Universität Graz, sieht sie kritisch. Bei pflegebedürftigen, einsamen, älteren Menschen stelle sich nicht selten die Frage, ob sie noch in der Lage sind, ihren letzten Willen wirklich frei und selbstbestimmt zu bilden – selbst dann, wenn sie noch zurechnungsfähig und damit testierfähig sind. Ängste und soziale Vereinsamung erhöhen das Risiko, Opfer finanzieller Ausbeutung zu werden.

Strengere Voraussetzungen?

"Ein gänzliches Verbot würde natürlich zu weit gehen. Das würde dazu führen, dass Personen eingeschränkt werden, die tatsächlich ihre Pflegerinnen oder Pfleger begünstigen wollen", sagt der Zivilrechtler. Denkbar wäre laut ihm aber ein Mittelweg, wie er etwa in Deutschland für bestimmte Berufsgruppen wie Erwachsenenvertreter vorgesehen ist. Testamente zugunsten von beruflichen Erwachsenenvertretern sind dort grundsätzlich unzulässig. Gerichte können allerdings eine Bewilligung erteilen, wenn gesichert ist, dass der Schutz des Betreuten dem nicht entgegensteht.

Laut Christandl sollten bei Testamenten zugunsten von Pflegekräften zumindest strengere Formvorschriften gelten und verpflichtend eine dritte Person eingebunden werden, zum Beispiel ein Notar, der darüber wacht, dass das Testament frei von Druck errichtet wird. (Jakob Pflügl, 12.10.2023)