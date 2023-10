19.40 REPORTAGE

Re: Arm trotz Job – Briten am Limit Höhere Mieten, gestiegene Preise für Lebensmittel und Strom – für viele Britinnen und Briten reicht ihr Einkommen kaum noch aus, um alle Rechnungen zu bezahlen. Im Winter mussten sich einige zwischen Heizen oder Essen entscheiden. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Das Wesen des Wandels Die Doku will zeigen, dass Veränderung ­Vielfalt und Leben schaffen kann. In Hawaii etwa ist jeder Vulkanausbruch Grundstein für neue Korallenriffe. 21.15, Servus TV

20.15 KRIMI

Sörensen hat Angst (D 2021, Bjarne Mädel) Der Film kommt zunächst als harmloser, ­humoriger Provinzkrimi daher. Erst nach und nach zeigt sich die ganze Dimension des Grauens. Mit Bjarne Mädel als Hauptkommissar Sörensen. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Hass auf Frauen – Gewalt im Netz Laut UN sind 73 Prozent aller Frauen weltweit mit Hass im Netz konfrontiert, von Belästigungen und Verleumdungen bis hin zu Vergewaltigungs- und Todesdrohungen. Während die Opfer oft ein Leben lang unter den psychischen Folgen leiden, kommen die Täter meist straflos davon. Vier betroffene Frauen beschreiben ihre Erfahrungen und ihren Leidensweg. Bis 21.00, 3sat

20.15 SCIENCE-FICTION

Edge of Tomorrow (USA/CDN 2014, Doug Liman) Hilfe! Bill (Tom Cruise) und Rita (Emily Blunt) müssen die Welt retten, sind aber in einer Zeitschleife gefangen. Es grüßt nicht nur das tägliche Murmeltier. Nein, es gilt, jeden Tag Neues über die Außerirdischen und ihre Schwächen zu lernen. Bis 22.25, Puls 4

20.15 STANDESDÜNKEL

An Impossible Love (F 2018, Catherine Corsini) Frankreich in den 50er-Jahren: Rachel stammt aus einfachen Verhältnissen. Sie verliebt sich in Philippe, Spross einer bürgerlichen und einflussreichen Familie. Aus ihrer Affäre entsteht die kleine Chantal. Er hadert, will nicht jemanden außerhalb seines Standes heiraten. Einfühlsames Melodram vor allem aus Sicht der Frauenfiguren. Mit Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth. Bis 22.25, Arte

Es knistert zwischen Rachel und Philippe, eine Zukunft hat diese Liebe aber nicht – Virginie Efira und Niels Schneider in "An Impossible Love", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Stéphanie Branchu/Chaz Product

20.15 FORENSIK

Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit (Déjà Vu, USA/GB 2006, Tony Scott) Forensikexperte Doug Carlin (Denzel Washington) untersucht den Anschlag auf eine Fähre, bei dem hunderte Menschen ums Leben kamen. Er findet heraus, dass eines der Opfer bereits vor der Explosion getötet wurde und dass der Anschlag benützt wurde, um den Mord zu vertuschen. Bis 23.00, Kabel 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Gaza – die eiserne Faust der ­Hamas Die Doku zeigt, wie die Hamas ihre Herrschaft in Gaza in den letzten Jahren festigen konnte und wie sie den kleinen, dichtbesiedelten Küstenstreifen vollständig unter ihre Kontrolle gebracht hat. Im Weltjournal+ folgt ab 23.25 Mein Gaza – Stadtporträt von ORF-Korrespondent Tim Cupal. Bis 0.00, ORF 2